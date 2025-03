Home | Basket LBA, week end con i fuochi d’artificio in testa e in coda: lombarde sugli scudi

LBA, la 24ª giornata di Serie A di basket regala emozioni sia in testa che in coda alla classifica, con Brescia che conquista un successo pesante, agganciando Trapani in vetta, mentre le vittorie di Varese e Cremona rivitalizzano le speranze di salvezza delle due compagini lombarde.

LBA 🇮🇹 (24ª giornata) – Brescia mostra i muscoli a Trento, Venezia rientra nella lotta Playoffs con il 6° sigillo consecutivo mentre un super Hands trascina Varesehttps://t.co/CrWEqY6KUJ — Basketball-Evolution (@bball_evo) March 30, 2025

Nel confronto tra due delle squadre più in forma del campionato, la Germani Brescia ha avuto la meglio di misura sulla Dolomiti Energia Trento, vincendo 78-75 e portandosi a pari punti con Trapani in cima alla classifica, a 17 vittorie e 7 sconfitte. La partita, giocata a Trento, ha visto una partenza positiva dei padroni di casa, che si sono portati in vantaggio grazie alla verve offensiva di Jordan Ford e Quinn Ellis.

Brescia non si è lasciata abbattere e ha saputo reagire, chiudendo il primo tempo in vantaggio. L’ultimo quarto è stato ricco di colpi di scena: dopo aver preso un margine di otto punti, la Germani ha dovuto respingere il ritorno di Trento, con Ford che ha avuto la chance di pareggiare, ma non è riuscito a portare la gara ai supplementari. La vittoria lanca Brescia in cima alla classifica, in attesa dei risultati di Milano e Bologna.

Varese torna a sorridere, Scafati sempre più giù

Si infiamma anche la lotta per la retrocessione. Varese ha finalmente interrotto la serie negativa, tornando alla vittoria dopo nove sconfitte. L’Openjobmetis ha sconfitto Scafati con un netto 95-82, allontanandosi così dal penultimo posto con una prestazione straripante di Jaylen Hands, autore di 42 punti.

Il talento texano ha preso in mano la partita, trascinando la sua squadra e lasciando Scafati senza armi per reagire. Nonostante il tentativo di recupero degli ospiti, la squadra lombarda ha chiuso il match con ampio margine. Per Scafati, che occupa l’ultimo posto, la situazione è sempre più critica: sono cinque le sconfitte consecutive per i campani, che faticano senza il contributo del top-scorer Rob Gray, ceduto al Galatasaray.

LBA, una giornata di risultati importanti

Anche la Vanoli Cremona ha centrato un’importante vittoria, superando Treviso 94-77. La squadra di coach Brotto ha dominato sin dall’inizio, portandosi in vantaggio con un parziale nel primo quarto e mantenendo il controllo per tutta la partita. Un superlativo Nikolic, con 25 punti, è stato il grande protagonista, ma anche Davis (18) e Willis (16) hanno dato il loro contributo.

Con questa vittoria, Cremona si porta a 7 vittorie e 17 sconfitte, appaiata a Varese, e fa un passo importate nella lotta per la salvezza. Treviso, invece, ha disputato una gara al di sotto delle aspettative: la sconfitta impedisce ai veneti di raggiungere Sassari al decimo posto.

Venezia torna alla vittoria e aggancia l’ottavo posto

L’Umana Reyer Venezia ha interrotto la serie positiva di Tortona, sconfiggendola 94-82 e agganciando l’ottavo posto in classifica, fondamentale per accedere ai playoff. La partita ha visto un inizio equilibrato, ma i lagunari hanno preso il controllo grazie a una solida prestazione difensiva e offensive di alto livello.

Nonostante la reazione di Tortona nel secondo quarto, Venezia ha allungato nel terzo periodo e mantenuto il margine fino al termine, concludendo la gara con un vantaggio di 12 punti. La Reyer si rilancia quindi nella corsa per i playoff, mentre Tortona esce dal palazzetto dei lagunari con una cocente delusione.

