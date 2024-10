Basket, la seconda giornata della Serie A 2024-25, edizione numero 103 del massimo campionato italiano, ha offerto emozioni e colpi di scena. Il campionato, che terminerà a giugno 2025, sarà lungo e impegnativo. E dovrà “incastrarsi” con il fitto calendario internazionale, caratterizzato dal 42° campionato europeo e dalle competizioni di EuroLeague e FIBA.

Guarda tutti gli highlights della 2ª giornata presented by Pokerstarsnews sul canale Youtube di LBA 👇https://t.co/sQsrVSgKbz#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/mofDCs80wn — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) October 6, 2024

Tra i protagonisti della giornata, spicca la prestazione dominante dell’EA7 Emporio Armani Milano che ha travolto il Banco di Sardegna Sassari con un netto 100-75. Milano, dopo l’inattesa sconfitta con Trieste, ha dimostrato di essere pronta a difendere il titolo, e ha confermato le sue ambizioni in questo inizio di stagione.

Anche la Virtus Segafredo Bologna ha fatto valere la sua superiorità, imponendosi per 84-68 sull’Estra Pistoia, un risultato che conferma le aspettative per i bolognesi, anch’essi fra i favoriti per i piani alti della classifica. Sul fronte delle sorprese, spicca la vittoria di Trapani Shark che ha superato Treviso in trasferta per 87-71, mostrando una forza inattesa e mandando un segnale chiaro alle squadre del campionato.

I risultati della 2ª giornata

Ecco i risultati completi della seconda giornata di Serie A:

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia : 82-70

: 82-70 Nutribullet Treviso Basket – Trapani Shark : 71-87

: 71-87 Givova Scafati – Germani Brescia : 93-95

: 93-95 Openjobmetis Varese – Bertram Derthona Tortona : 95-105

: 95-105 Napolibasket – Pallacanestro Trieste : 83-92

: 83-92 EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari : 100-75

: 100-75 Vanoli Basket Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia : 74-77 OT

: 74-77 OT Virtus Segafredo Bologna – Estra Pistoia: 84-68

Leggi anche: