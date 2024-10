Pallacanestro Trieste, Christian: “Lavoriamo per diventare grandi”

Pallacanestro Trieste, Immaginare un ritorno in Serie A più spettacolare di quello visto al PalaTrieste domenica a pranzo era davvero complicato. La squadra guidata da Jamion Christian non solo ha sconfitto i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, ma lo ha fatto in maniera convincente, dimostrando fin da subito di avere valide risorse da mettere in gioco nel nuovo campionato.

“Dopo aver vinto contro Milano ho avuto la conferma che abbiamo una buona squadra, ma lo sentivo anche prima di questa vittoria. Adesso dobbiamo puntare a migliorare, c’è ancora tutta la stagione da vivere. Sicuramente loro hanno una grande squadra, noi stiamo provando a diventarlo. Dobbiamo continuare a lavorarci tutti i giorni, sappiamo che avremo la risposta a fine stagione”, ha detto il coach dei triestini in una lunga intervista a SportMediaset.

Poi un grande apprezzamento per uno dei nuovi acquisti: “Colbey è un grande giocatore. Ogni giorno arriva e svolge il suo lavoro al livello più alto. Allenarlo è molto stimolante. Il mio lavoro è fare in modo di avere molti tiri possibili intorno a lui. Molti ragazzi che gli chiamano il pallone e gli danno la possibilità di giocare. Ho grande fiducia nel suo talento e sto cercando di fare in modo che i ragazzi lo mettano nelle migliori condizioni per farlo sentire a suo agio con noi, perché giochi al suo massimo”.

