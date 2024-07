Pallacanestro Trieste 2004, Michael Arcieri parla della promozione e dei nuovi acquisti. A giudicare dalle parole del general manager a Il Piccolo, le basi per una riproposizione in Venezia-Giulia del progetto tecnico funzionato così bene nella Varese 2022/23 sono gettate, osserva Sport Mediaset e non possiamo che trovarci d’accordo.

Arcieri ha parlato subito dei nuovi acquisti Jeff Brooks, Colbey Ross e Markel Brown. “Erano le prime scelte sul mio taccuino, non solo per la profonda stima e conoscenza che ci lega, bensì per quella dose di leadership fondamentale quando si devono affrontare compagini come quelle di Milano o Bologna. Si, ho parlato delle due “big” del nostro campionato, perché pensate che i tre sopra citati sarebbero venuti a Trieste senza l’obiettivo di vincere il più possibile?”, ha detto al quotidiano triestino.

Sugli obiettivi stagionali si nasconde un po’, ma la presenza di Ross fa rivedere uno scenario (e una coppia) già visti in una stagione di successo a Varese. “Il primo obiettivo è quello di trovare il giocatore più funzionale al nostro gioco, a come vogliamo esprimere la nostra pallacanestro. Sono disposto a pagare i restanti abbonamenti per avere l’atleta più giusto”, ha detto il GM di Trieste.