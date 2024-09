Olimpia Milano Ettore Messina, alla vigilia dell’inizio della stagione del basket, ha parlato delle seconde squadre. Tutto questo mentre LBA prepara il suo dossier da presentare alla FIP con le proposte per la nascita di formazioni B delle sue associate. Ettore Messina e l’Olimpia Milano hanno preso l’iniziativa firmando un accordo con Oleggio Magic. Hanno trasferito l’allenatore e i giocatori della loro squadra Under 19, consentendo loro di competere non solo nel campionato di Eccellenza ma anche nella Serie B Interregionale. Riguardo a questa decisione, Messina ha risposto a una domanda del Giornale di Brescia.

“C’è una forte competizione per i giovani, con altri sport che reclamano la loro attenzione. Secondo me, un passo significativo compiuto dalla Federazione è stato quello di permettere ai club di avere una seconda squadra (una proposta attualmente allo studio, come deciso dal Consiglio federale FIP il 17 luglio). Quando i ragazzi escono dalla categoria juniores, o come quest’anno quando hanno ottenuto ottimi risultati ai Mondiali U17, spesso non sono pronti per il salto in Serie A. Offrire loro l’opportunità di giocare a livello senior e di prepararsi tra i 18 e i 20 anni è fondamentale, a mio parere. Quest’anno, noi della Olimpia Milano lo faremo e sono convinto che sarà di grande beneficio per loro.”