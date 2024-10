Openjobmetis Varese a caccia di rinforzi. La squadra di coach Herman Mandole è alla ricerca di rinforzi, con la società già attiva da una settimana sul mercato per trovare un lungo che possa alternarsi con Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Finale a Masnago, dopo due quarti di grande intensità Varese cede a Derthona.#NoiSiamoVarese pic.twitter.com/r5d2v0JPWy — Pallacanestro Varese (@PallVarese) October 6, 2024

È proprio sotto canestro che la Pallacanestro Varese ha incontrato le maggiori difficoltà nelle prime due partite di Serie A: anche contro Tortona il confronto a rimbalzo è stato perso, con un 32-47 a favore della Bertram. Kao ha comunque dimostrato il suo valore, confermandosi come miglior stoppatore del campionato (3.0 di media) e segnando 12.5 punti di media nelle prime due gare. Tuttavia, il suo quarto fallo nella terza frazione ha indebolito la difesa varesina.

Va ricordato che, poco prima dell’inizio della stagione, la Openjobmetis ha interrotto i rapporti con Leonardo Okeke per ragioni disciplinari. Il giovane lungo, classe 2003 e in prestito dall’Olimpia Milano, avrebbe dovuto essere il ricambio ideale per Kao. Secondo quanto riportato da La Prealpina, la Openjobmetis sta cercando un profilo simile a quello di Skylar Spencer, con l’intenzione di mantenere il formato 5+5 almeno per il momento. Dopo aver stabilito il budget per l’operazione, manca solo il nome del rinforzo, con l’attenzione rivolta ai tagli del mercato europeo, che però è ancora agli inizi, e a quelli dei camp NBA, partiti da poco più di una settimana.

