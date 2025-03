Serie A, la prossima estate ci sarà un vero e proprio domino delle panchine

La prossima estate si prospetta rovente sul fronte delle panchine in Serie A, con molti club pronti a rivoluzionare la propria guida tecnica. Le manovre sono già iniziate, ma le certezze restano poche.

🔴 Les 𝗖𝗜𝗕𝗟𝗘𝗦 de Milan au poste d'entraîneur pour 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘́𝗗𝗘𝗥 à Sérgio Conceição :



🇪🇸 Cesc Fàbregas

🇮🇹 Roberto De Zerbi

🇮🇹 Maurizio Sarri



🗞️ @Gazzetta_it pic.twitter.com/fd1fpbokKo — Vibes Foot (@VibesFoot) March 1, 2025

Il Milan cambierà sicuramente allenatore: il futuro di Sergio Conceição sembra ormai segnato. Situazione incerta anche per la Juventus, dove la conferma di Thiago Motta, nonostante una probabile qualificazione alla prossima Champions League, non è affatto scontata. Grande attenzione anche sul Napoli: Antonio Conte, legato da un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare gli azzurri a causa della cessione di Kvaratskhelia a gennaio e di un mercato invernale privo di rinforzi concreti.

La decisione di Conte avrà un effetto domino sulle panchine della Serie A. In casa Juventus, alcuni dirigenti sognano un clamoroso ritorno del tecnico salentino, che piace anche al Milan. I rossoneri, divisi al loro interno, valutano diversi profili, tra cui quello di Maurizio Sarri, apprezzato anche dall’Atalanta, e di Cesc Fabregas, giovane emergente con un calcio offensivo, sebbene strapparlo al Como non sarà semplice. Non manca neppure l’opzione Roberto De Zerbi, tifoso rossonero dichiarato e attualmente legato al Marsiglia fino al 2027.

A Bergamo, il ciclo di Gian Piero Gasperini sembra destinato a concludersi, magari con un trionfo in campionato. Il sogno del tecnico resta allenare la Juventus, ma appare più concreta la pista che lo porta alla Roma, con il Napoli che osserva interessato, vista la stima di Aurelio De Laurentiis nei suoi confronti. Infine, la Roma punta a inaugurare un nuovo ciclo vincente e i tifosi sperano in un grande nome: da Massimiliano Allegri fino all’iconico ex Carlo Ancelotti. Tuttavia, gli ostacoli economici rendono queste ipotesi complesse.

Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro delle panchine in Serie A, tra sogni, strategie e colpi di scena.

