Caos Milan, spunta l’ipotesi clamorosa: il nome per la panchina da qui a fine campionato

Che la situazione tra il Milan e Sergio Conceição sia tesa non è più un mistero. Le difficoltà non si limitano alla classifica, che vede i rossoneri distanti dalla prossima Champions League, ma riguardano anche la sempre più evidente frattura tra il tecnico portoghese, la squadra e la società.

‼️🔴 Sergio Conceição è vicino all'esonero, pronto Mauro Tassotti per sostituirlo fino a Giugno.



– Sportitalia pic.twitter.com/DlZi1yqjqD — Luca 🖤💙⭐⭐ (@lucasan63) February 28, 2025

Dopo la sconfitta contro il Bologna nel recupero di campionato, Conceição si è lasciato andare a uno sfogo che ha alimentato ulteriormente le voci sul suo futuro. Per la terza volta in stagione, il suo “se volete me ne vado” riecheggia come un segnale chiaro e inequivocabile.

La tensione è palpabile anche all’interno dello spogliatoio. Le parole di Rafael Leao, che ha sottolineato come la scelta di attaccare solo con lanci lunghi fosse una precisa indicazione del tecnico, dimostrano un rapporto ormai logoro con il gruppo. La situazione appare sempre più insostenibile, e in casa Milan si stanno valutando tutte le opzioni.

Milan, la “suggestione” Mauro Tassotti per arrivare a Giugno

A questo punto, il club ha due strade davanti a sé: trascinare la stagione fino a giugno con Conceição in panchina o accelerare il cambiamento affidandosi a un traghettatore. E qui emerge con forza una clamorosa possibilità per un cambio immediato. Il prescelto per “traghettare” il Milan fino a Giugno sarebbe quello di Mauro Tassotti.

Tassotti è una figura storica del Milan, legato ai colori rossoneri da una vita, già protagonista in passato in una situazione analoga. Nel 2001, affiancò Cesare Maldini nel prendere in mano la squadra dopo l’esonero di Zaccheroni.

Secondo Il Messaggero, Tassotti, ora nello staff del Milan Futuro, sarebbe il profilo giusto per traghettare la squadra verso un finale di stagione dignitoso. La possibilità di un cambio immediato si fa sempre più concreta, mentre il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione estiva in panchina.

Leggi anche: