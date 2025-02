Il Milan affonda contro un bel Bologna: ora la Champions è un miraggio

Il recupero della nona giornata di Serie A ha segnato un altro capitolo nero nella stagione del Milan. La squadra di Sergio Conceicao ha perso 2-1 contro il Bologna al Dall’Ara, compromettendo ulteriormente le sue ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League.

La sconfitta certifica il momento difficile dei rossoneri, ora a 41 punti in classifica, ben lontani dal quarto posto occupato dalla Juventus a quota 49. Al contrario, il Bologna di Vincenzo Italiano dimostra di poter ancora lottare per un piazzamento europeo, salendo a 44 punti.

L’inizio del match è stato vivace, con il Milan che ha provato subito a rendersi pericoloso: al primo minuto Reijnders ha servito in profondità Musah, che ha toccato per Gimenez, il cui tiro è finito alto. Il Bologna ha risposto subito con un cross teso di Dominguez, che ha mandato in confusione la difesa rossonera, con autogol sfiorato da Thiaw.

Dopo una fase di equilibrio, il Milan è riuscito a passare in vantaggio al 43’: Maignan ha effettuato un lancio lungo che ha trovato Gimenez, abile a girare il pallone per la corsa di Leao. Il portoghese ha sfruttato il vantaggio in velocità su De Silvestri, ha dribblato Skorupski e ha depositato in rete l’1-0 per il Milan.

Dopo l’intervallo, il Bologna ha pareggiato immediatamente. Una punizione battuta da sinistra ha trovato De Silvestri in area, il quale ha sovrastato Pavlovic e servito Fabbian. Quest’ultimo ha toccato per Castro, che ha anticipato Maignan segnando il gol dell’1-1. I rossoneri hanno protestato per un tocco di mano di Fabbian, ma dopo un controllo al Var l’arbitro Mariani ha convalidato la rete.

L’equilibrio è durato fino al 82’, quando Cambiaghi ha effettuato un cross dalla sinistra trovando Ndoye, che ha vinto il duello con Pavlovic e ha insaccato il gol del definitivo 2-1. Un epilogo non inatteso: i rossoneri non avevano giocato un gran primo tempo ma lo avevano chiuso in vantaggio: invece di approfittarne, hanno giocato una ripresa sconcertante. E Joao Felix è sempre più un oggetto misterioso.

Milan crisi senza fine, Bologna in corsa per la Champions

Il Bologna ha dimostrato organizzazione e idee chiare, con Ndoye e Dominguez tra i migliori in campo. Il Milan, invece, ha evidenziato le solite lacune difensive e una mancanza di concentrazione che ha portato agli errori decisivi. Alex Jimenez ha sofferto in copertura, mentre Joao Felix è stato ancora una volta impalpabile.

Con questa vittoria, il Bologna sale a quota 44 punti, superando proprio il Milan, fermo a 41. Il quarto posto occupato dalla Juventus è a 49 punti, e per i rossoneri la corsa Champions appare una chimera irraggiungibile, anche alla luce delle ultime prestazioni.

