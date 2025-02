Home | La Fiorentina fatica in casa con il Lecce ma porta a casa i 3 punti, decisiva la coppia Dodò-Gosens

Fiorentina-Lecce 1-0, la Viola subito in vantaggio grazie ad una bella combinazione Dodò-Gosens poi fatica ma la spunta con i salentini al “Franchi”. La Fiorentina, dopo tre sconfitte consecutive, rialza la testa grazie ad una prestazione resiliente; male la squadra di Giampaolo, mai pericolosa in avanti e con parecchi problemi anche nella costruzione del gioco.

La partita del Franchi ha aperto le danze della 27ª giornata di Serie A, con la Fiorentina chiamata a reagire dopo tre sconfitte consecutive. Mister Palladino decide di cambiare assetto tattico, passando dalla difesa a quattro a una linea a tre, rafforzando così il centrocampo per ritrovare solidità.

Primo tempo: Gosens sblocca il match

La Viola parte con il piede giusto e impiega appena 9 minuti per trovare il vantaggio: è un’azione orchestrata dai due esterni, con Dodo che si invola sulla fascia e serve un cross perfetto per Gosens, il quale insacca l’1-0 con un colpo preciso.

La reazione del Lecce non si fa attendere, soprattutto dopo l’inizio della pioggia che sembra dare nuova energia ai salentini. La squadra di Giampaolo guadagna campo grazie a un buon palleggio, ma fatica a trasformare il possesso in occasioni concrete. La migliore chance arriva con un tiro di Krstovic ribattuto da De Gea. Poco prima dell’intervallo ci prova anche Karlsson, approfittando di un rimpallo favorevole, ma la difesa viola fa buona guardia. Si va negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

Secondo tempo: un rigore fallito e un finale sofferto

Nessun cambio all’intervallo: entrambi gli allenatori confermano i ventidue giocatori in campo. Giampaolo si limita a invertire le posizioni dei due esterni nella speranza di creare maggiore imprevedibilità.

La Fiorentina ha l’occasione d’oro per chiudere la partita al 73′: l’arbitro Marinelli assegna un rigore per un fallo di mano di Pierret su un colpo di testa di Mandragora. Sul dischetto va Beltran, ma il suo tiro si stampa sul palo, lasciando il risultato in bilico.

Il Lecce tenta subito di approfittarne, sfiorando il pareggio con Veiga: il centrocampista salentino si libera bene, ma davanti a De Gea calcia debolmente, permettendo al portiere di bloccare il tiro.

Tre punti preziosi per la Viola

Il finale è di sofferenza per la Fiorentina, con il Lecce che prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma la difesa viola regge l’urto. Al triplice fischio, il 1-0 resiste, regalando ai gigliati tre punti fondamentali per interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia.

Con questa vittoria, la squadra di Palladino compie un passo importante per scacciare le nubi che si erano addensate dopo le recenti sconfitte, rilanciandosi in classifica.

Leggi anche: