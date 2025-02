Roma sogna con Claudio Ranieri, ma il Mister frena: “Come andare dal dentista senza anestesia”

La Roma ha ripreso a volare con Claudio Ranieri. Il Mister della grande rimonta, che con 10 risultati utili consecutivi ha portato i giallorossi dalla zona retrocessione a ridosso della possibile qualificazione per le Coppe Europee, ha risvegliato gli entusiasmi della piazza, ma con la sua solita saggezza ora getta acqua sul fuoco.

Sarà Claudio #Ranieri, insieme alla proprietà e alla dirigenza della #Roma, a decidere quale sarà l’allenatore giallorosso nella prossima stagione.



Sir Claudio ha parlato della scelta del suo successore, tenendo aperta la porta a un ritorno nei prossimi anni di Daniele… pic.twitter.com/IvYu9FhMHZ — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) February 28, 2025

Alla vigilia della sfida contro il Como, il Mister romano ha espresso grande rispetto per la squadra lombarda, sottolineando la sua crescita e pericolosità. Interpellato su Cesc Fàbregas, Ranieri ha risposto: “Non so se sarebbe pronto per una grande panchina, vi posso dire che ci arriverà in 3/4 anni al Como. Credo che il Como sia il Parma degli anni ’90. Sono una squadra destinata a salire in alto”.

Parole che esaltano l’ambizione del club lariano, considerato una realtà emergente nel calcio italiano. Il tecnico giallorosso ha poi paragonato la difficoltà della sfida al dolore di una visita dal dentista: “Ho letto che Guardiola diceva che affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista. Affrontare il Como ora è come andare dal dentista senza anestesia. Sono bravi e dovremmo essere super attenti”.

Ranieri ha ribadito di essersi sempre concentrato esclusivamente sulle squadre affrontate e ha evidenziato alcuni talenti del Como, come Nico Paz e Diao: “Guardate che fenomeno che è, guardate Diao. È una squadra che gioca molto bene. Il Como è una squadra”.

Roma, Claudio Ranieri: “Siamo tutti sotto esame”

Spostando l’attenzione su Artem Dovbyk, Ranieri ha dichiarato: “Se è il centravanti del futuro?Intanto godiamocelo quest’anno. Il ragazzo sta recuperando, da domani dovrebbe stare a mia disposizione”. Infine, il tecnico della Roma ha affrontato il tema della scelta del nuovo allenatore, confermando di avere un ruolo consultivo.

“Mi hanno preso anche con questa mansione, posso consigliare ma poi sarà il presidente o la proprietà a decidere. Il mio compito è trovare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma, poi sarà la proprietà a scegliere”.

Il Mister ha poi concluso parlando del momento della squadra: “I ragazzi sanno che siamo tutti sotto esame. Hanno sofferto molto nella parte centrale del campionato e adesso stanno raccogliendo. A me non dà fastidio la pressione, neanche alla squadra. Voi potete sbizzarrirvi”.

