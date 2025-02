Napoli, Antonio Conte parla della sfida all’Inter: “Cosa dobbiamo evitare”

Alla vigilia del big match contro l’Inter, Antonio Conte ha trasmesso un messaggio di serenità e determinazione al suo Napoli, che si gioca al Maradona una fetta importante di scudetto. Il tecnico salentino, reduce da una serie di risultati deludenti, ha chiesto alla squadra di non lasciarsi sopraffare dalla pressione, ma di godersi il momento, frutto del lavoro svolto fino ad oggi.

“Trovarci lì ci deve riempire di orgoglio, ma non deve metterci pressione. Dobbiamo evitare di sentirci in tensione“, ha dichiarato, sottolineando che la posizione in classifica è il risultato di un lavoro meticoloso. Conte ha poi precisato che l’obiettivo per la partita contro l’Inter è di uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. In caso di sconfitta, l’importante, ha aggiunto, è riconoscere che gli avversari sono stati semplicemente più bravi.

Conte ha poi riflettuto sul mese di febbraio, negando che sia il più difficile della stagione, e definendolo più semplice rispetto ad agosto, che per lui è stato il periodo più complesso. Nonostante qualche risultato negativo, l’allenatore ha esortato i suoi giocatori a imparare dalle difficoltà.

In particolare, dopo la sconfitta con il Como, ha ribadito la necessità di non abbassare mai la guardia, anche quando si dominano i primi tempi. “Noi non vinciamo mai in carrozza 5-0”, ha detto, riferendosi alla difficoltà di ottenere punti facili in questo campionato.

Un altro tema importante trattato è stato il ruolo di Giacomo Raspadori. Conte ha confermato che il giovane attaccante può essere impiegato come seconda punta, trequartista o mezzala, sottolineando come non sia un esterno. La sua versatilità, ha spiegato l’allenatore, lo rende un elemento fondamentale nelle dinamiche di gioco del Napoli.

Napoli, Antonio Conte: “Un orgoglio essere lì”

L’assenza di Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo, rappresenta una sfida importante. Conte ha dichiarato che sta ancora valutando la soluzione migliore per sopperire alla sua mancanza. “Potrebbero servire sia tecnica che fisicità“, ha detto, facendo intendere che le scelte finali dipenderanno dalle caratteristiche degli avversari e dalla disponibilità degli altri giocatori.

Intanto, Olivera e Spinazzola sono a disposizione, ma l’allenatore ha ammesso che bisogna fare attenzione alle possibili ricadute fisiche. La partita contro l’Inter non è solo un incontro fondamentale per la classifica, ma rappresenta anche un banco di prova per la mentalità del Napoli.

“Non dobbiamo ragionare in base alle pressioni“, ha detto Conte, aggiungendo che la forza della squadra è nel collettivo. È un match che si avvicina a un “top-match”, una partita che, come ha ribadito l’allenatore, il Napoli si è meritato di giocare.

Guardando al futuro, Conte ha tracciato un bilancio della stagione, dichiarando che la squadra è in una posizione di forza. “Abbiamo superato momenti difficili e ora siamo pronti per giocarcela”, ha concluso. Il tecnico ha evidenziato come, sebbene l’assenza di giocatori importanti come Anguissa e Neres possa pesare, la forza del Napoli risiede nel gruppo e nel lavoro svolto in allenamento.

