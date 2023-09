Home » Serie A, Genoa-Napoli 2-2: gli azzurri pareggiano in rimonta

Il Napoli ha pareggiato in rimonta 2-2 contro il Genoa nel match valido per l’anticipo della quarta giornata di Serie A. Al doppio vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Bani e Retegui hanno risposto – nella ripresa – le reti di Raspadori e Politano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rudi Garcia durante Genoa-Napoli. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Termina con un pareggio (2-2) il terzo anticipo della quarta giornata di Serie A tra Genoa e Napoli. Gli azzurri rimontano il doppio svantaggio iniziale firmato nel primo tempo da Bani e Retegui: nella ripresa sono arrivati i gol di Raspadori e Politano. Gioia a metà per gli azzurri, che non riescono ad andare oltre al punto conquistato dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio.

I cambi hanno salvato il Napoli: gli autori dei gol infatti – Politano e Raspadori – hanno fatto ingresso in campo nella ripresa, al posto di Elmas e Mario Rui. Sottotono Osimhen, sotto la sufficienza anche Kvaratskhelia.

Genoa-Napoli 2-2: le parole di Garcia

Il tecnico dei partenopei Rudi Garcia ha commentato il risultato dopo il fischio finale: “La reazione c’è stata, il carattere lo abbiamo mostrato, ma sarebbe una bella idea mostrarle sin dall’inizio. L’abbiamo pagato con due gol presi su calcio d’angolo. Anche se ci sono stati due episodi contro di noi, come il fallo su Anguissa sul primo gol e il fallo di mano su Olivera, è solo colpa nostra se ci sono stati due gol del Genoa. So che le partite prima della Champions sono sempre difficili da gestire, basti vedere il Paris Saint Germain che ha perso col Nizza. I calciatori pensano di essere al massimo, ma non c’erano con la testa. È ovvio che dobbiamo fare meglio. Già col Bologna dobbiamo essere protagonisti dall’inizio”.