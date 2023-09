Inaspettatamente il Napoli cade in casa contro la Lazio. L’Atalanta liquida facilmente il Monza per tre a zero.

La Lazio espugna il Maradona

Il Napoli cade a sorpresa in casa davanti ad un Maradona pieno per l’occasione. I primi venti minuti di buon calcio forniscono anche qualche occasione per passare in vantaggio, ma a colpire per prima è la Lazio grazie ad un colpo di un ritrovato Luis Alberto. I ragazzi di Garcia hanno il merito di rimettersi subito in carreggiata con Zielinski dopo due minuti, ma i sentori che sia una serata storta ritornano nel secondo tempo al gol di Kamada. La seconda frazione per il Napoli è buio totale, con Anguissa e Lobotka in blackout e Osimhen sterile. Anche Kvara stessa il ritorno al Maradona nella prima sconfitta stagionale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kvaratskhelia taglia verso l’area avversaria con il Napoli (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Subito Scamacca per l’Atalanta

Sorride invece l’Atalanta che liquida per tre a zero il Monza di Palladino. Scamacca si fa notare subito con una doppietta dopo il vantaggio di Edson. Proprio Gasperini. al termine della gara, ha spesso delle belle parole per il centravanti: “Mi auguro che possa diventare il centravanti che serve alla nostra Nazionale, è partito benissimo, voleva venire qui. Non giocava da aprile, credo che crescerà ancora”.

