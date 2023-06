Vlahovic verso il Bayern Monaco, per Lukaku c’è una nuova pretendente. Lozano verso l’Arabia Saudita

La Serie A diventa territorio di conquista per i club stranieri che possono fare acquisti milionari senza una grande opposizione delle nostre società. L’emblema è la trattativa per Tonali, chiusa praticamente in 48 ore strappando il sì del Milan e del giocatore. Ma in realtà i prossimi sono giorni decisivi anche per gli attaccanti, alcuni dei quali destinati all’estero, altri a cambiare maglia in Italia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

TOPSHOT – Inter Milan’s Italian head coach Simone Inzaghi (R) encourages Inter Milan’s Belgian forward #90 Romelu Lukaku as he is substituted on during the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and Manchester City at the Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, on June 10, 2023. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Vlahovic verso il Bayern

Dusan Vlahovic è sempre più vicino al Bayern Monaco, disposto a spendere 70 milioni di euro per strapparlo alla Juventus. L’attaccante ha già un accordo di massima con i bavaresi, ora manca da definire l’accordo con la Juve. Allegri ha già dato l’ok alla cessione e, a meno di clamorosi colpi di scena, tutto dovrebbe portare alla chiusura dell’operazione. Situazione più complicata per Lukaku: il belga vuole rimanere all’Inter e ha già rifiutato il Milan, ma non è da escludere anche un ritorno in Premier League. Il Chelsea potrebbe anche cederlo al Wolverhampton, pronto a mettere sul piatto 40 milioni di sterline.

Osimhen è un’incognita

Occhio anche al caso Osimhen per il quale il PSG ha fatto un sondaggio. Nulla di concreto per ora, anche perché difficilmente il Napoli si priverebbe sia di Kim (Bayern Monaco) che dell’attaccante nigeriano nella stessa finestra di mercato. Più facile invece che Lozano accetti la ricca offerta dall’Arabia Saudita, per la felicità di De Laurentiis che rischierebbe di perderlo a zero nel giugno del 2024. Tra i colpi in entrata della Serie A, il Milan potrebbe presto chiudere per Thuram (Inter permettendo) dopo il controriscatto di Colombo dal Lecce, la Juve a breve ufficializzerà l’arrivo di Weah, che potrebbe liberare Chiesa.