Serie A: Bologna-Lecce 1-0, la decide Orsolini

Serie A, Bologna e Lecce si affrontano al Dall’Ara, che torna agibile dopo il rinvio della partita con il Milan. Nel primo tempo si registra un dominio dei padroni di casa, almeno sul piano del possesso palla, mentre il Lecce si difende con ordine.

Per i felsinei due grandi occasioni sprecate: la prima con Castro in avvio, con il portiere salentino Falcone sugli scudi con una bella parata. Mentre nel finale Freuler si mangia un’ottima chance per portare in vantaggio i suoi a due passi dalla porta avversaria. L’ultimo tentativo è ancora di Castro, che trova ancora Falcone sulla sua strada. Il Lecce, raramente in avanti, può recriminare per l’annullamento di un gol di Rafia per un fallo precedente di Dorgu su Lucumì.

Nel secondo tempo, insieme alla consueta girandola di cambi dopo il 50esimo – compreso quello di un guardalinee per infortunio – si riprende con le squadre che appaiono molto volonterose ma poco ispirate sotto porta. All’82esimo il Bologna può riabbracciare Ferguson, il forte centrocampista scozzese che mancava dalla fine dello scorso anno per un grave infortunio.

E il rientro del campione britannico coincide con il vantaggio rossoblu, che arriva tre minuti più tardi per merito del solito Orsolini con un colpo di testa su cross dell’ottimo Miranda. Stavolta Falcone non può opporsi e il Bologna si porta sull’1-0. Gli ultimi minuti vedono un tarantolato Italiano a dare istruzioni ai suoi per evitare sorprese, che infatti non arrivano. E il Bologna porta a casa 3 punti meritati.

