Napoli-Atalanta, probabili formazioni e ultime notizie: Conte col dubbio Lobotka

Napoli-Atalanta probabili formazioni del big match valido per l’undicesima giornata di serie A che si gioca domani alle 12:30. Il Napoli di Antonio Conte si prepara a un altro big match di campionato dopo la vittoria di prestigio contro il Milan a San Siro, ma dovrà gestire il dubbio legato a Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco non è al meglio e, salvo sorprese, partirà dalla panchina.

Al suo posto, in cabina di regia, è previsto l’impiego dello scozzese Billy Gilmour, che ha finora ben impressionato. Conte sembra orientato a confermare il suo classico 4-3-3: Meret difenderà la porta, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, insieme a Gilmour, ci saranno McTominay e Anguissa, pronti a dare sostanza e dinamismo alla mediana. In attacco, confermato il tridente con Politano sulla destra, Kvaratskhelia a sinistra e Lukaku come terminale centrale.

Dall’altra parte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini attraversa un momento d’oro con quattro vittorie consecutive e cercherà di mantenere alta l’intensità contro un avversario di alto livello. Anche Gasperini sembra intenzionato a confermare la formazione che ha superato il Monza. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, con una difesa a tre formata da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Il centrocampo vedrà De Roon ed Ederson in cabina di regia, mentre Bellanova e Ruggeri agiranno sulle fasce con compiti di spinta e copertura. In avanti, il tecnico nerazzurro punterà su Samardzic nel ruolo di trequartista, a supporto della coppia offensiva formata da De Ketelaere e Retegui.

Questo scontro promette di essere un banco di prova importante per entrambe le squadre: il Napoli cercherà di consolidare la propria posizione in classifica e di proseguire la scia positiva, mentre l’Atalanta è intenzionata a confermare il suo buon momento e a rilanciarsi come seria pretendente per un posto in Europa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Allenatore: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui.

Allenatore: Gasperini

