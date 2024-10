Khvicha Kvaratskhelia continua a brillare con il Napoli, e il club azzurro non vuole farsi sfuggire il talento georgiano. Dopo l’ennesima prestazione convincente, emergono sviluppi positivi anche per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Mercoledì, l’entourage del giocatore ha incontrato il direttore sportivo Giovanni Manna, e ulteriori incontri sono previsti per le prossime settimane. Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis, la differenza tra domanda e offerta sta progressivamente diminuendo, anche se rimangono alcuni dettagli da definire, soprattutto in merito alla clausola di rescissione.

Sky – Rinnovo Kvara, agenti negano di aver chiesto 8mln: vero nodo è clausola e vecchie commissioni https://t.co/xxebM701BP — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) October 31, 2024

Attualmente, Kvaratskhelia percepisce uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione. Per prolungare l’accordo, in scadenza nel 2027, secondo alcune indiscrezioni il giocatore punta a un ingaggio di 8 milioni di euro annui più bonus, circostanza smentita però dagli agenti del georgiano. Il Napoli è pronto ad aumentare significativamente lo stipendio di Kvara, arrivando a triplicarlo nell’immediato con una crescita graduale che potrebbe raggiungere la cifra richiesta entro tre anni, portando così la scadenza al 2029.

Il vero punto di discussione, tuttavia, resta la clausola rescissoria: l’entourage del giocatore preferirebbe fissarla a circa 80 milioni di euro, mentre il Napoli punterebbe più in alto, intorno ai 100 milioni. Le due parti hanno concordato di riprendere i colloqui dopo la sfida con l’Inter a San Siro, in un tentativo di avvicinarsi ulteriormente a un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

