Napoli: Conte festeggia la “media scudetto” mentre le rivali arrancano

Napoli, è grande festa fra gli azzurri di Antonio Conte dopo la bella vittoria di San Siro contro il Milan. La squadra si conferma in vetta alla classifica e continua a accumulare punti a una velocità da record. Quello di Milano, poi, era uno snodo importante perché rappresentava per molti un banco di prova per i partenopei dopo una fase di calendario piuttosto “morbida”.

Sono trascorse dieci giornate di campionato e il Napoli ha totalizzato ben 25 punti, frutto di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, che oltretutto risale alla prima contro il Verona, quando la squadra era ancora in costruzione e priva di Lukaku. Da allora, gli uomini di Conte possono vantare un percorso quasi perfetto. Tutte vittorie e un pareggio a reti bianche con la Juventus.

Ora il Mister salentino ha adottato il suo solito approccio da pompiere: “Neanche un folle poteva sognare un avvio così, ma rimaniamo coi piedi per terra”. Il suo passato con squadre di alto livello spinge però i tifosi a sognare: Conte è abituato a partire bene in campionato con tutte le sue squadre, e questa stagione si sta rivelando tra le migliori della sua carriera. Non solo come punti accumulati, ma soprattutto per il distacco dalle principali rivali. A Castel Volturno, dunque, la parola “scudetto” inizia a risuonare con forza.

Analizzando la carriera di Conte nei grandi club, a partire dalla Juventus per passare al Chelsea e poi all’Inter, emerge chiaramente la sua capacità di mantenere una media punti elevata nelle prime fasi di campionato. E ora, dopo dieci giornate, il tecnico ha la possibilità di stabilire un record personale in Serie A.

Napoli, le rivali di Conte vanno piano

In questa stagione, per la prima volta, il Mister degli azzurri potrebbe vantare un distacco di 7 o 8 punti sulle inseguitrici dopo sole 10 giornate, anche se Inter e Juventus sono pronte a ridurre il gap a 4-5 punti vincendo le rispettive partite contro Empoli e Parma. Questo divario di punti, comunque, è comparabile solo alla stagione 2012/13, quando la sua Juventus aveva accumulato 28 punti.

Con 25 punti in dieci giornate, il Napoli di Conte viaggia dunque in piena media scudetto. Ma è anche il ritmo delle rivali a destare sorpresa: le altre grandi del campionato faticano infatti a tenere il passo, e così la squadra partenopea – che non partecipa alle Coppe Europee, vantaggio non da poco – è considerata sempre più dagli addetti ai lavori come la principale favorita per il titolo. Ma non ditelo a Conte…

