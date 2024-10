Conte dopo la vittoria sul Milan: “Neanche un folle poteva sognare un avvio così”

Antonio Conte è soddisfatto e non potrebbe essere diversamente con il suo Napoli che macina vittorie su vittorie dopo un unico passo falso in avvio di campionato con il Verona. Parlando a caldo dopo l’importantissima vittoria esterna a San Siro contro il Milan, ha detto: “Neanche un folle poteva sognare un avvio così”.

“Nessuno si nasconde, non giochiamo a nascondino”, le parole del tecnico a Dazn. “Però siamo realisti, stiamo facendo qualcosa di incredibile e inaspettato. Neanche il più folle poteva immaginare un avvio così, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Di sicuro non mi nascondo, ho le spalle larghe e in carriera qualcosa ho ottenuto. Noi sappiamo bene che il nostro obiettivo è prima di tutto tornare in Europa, visto che non giochiamo le coppe dopo tanti anni. Ci sono cinque o sei squadre che hanno la nostra stessa idea di rientrarci dalla porta principale, ma noi partiamo di rincorsa, perché siamo reduci da una stagione in cui abbiamo chiuso a -41 dalla prima in classifica. Queste prestazioni sicuramente alimentano i sogni dei tifosi, ma Napoli è un ambiente caldo e dobbiamo rimanere coi piedi per terra”.

E’ un Antonio Conte soddisfatto della squadra e dei suoi giocatori nel dopopartita con il Milan: “Quello che mi rende orgoglioso è che nel giro di quattro mesi abbiamo creato un gruppo molto unito, in cui si pensa con il noi e non con l’io. È uno dei gruppi migliori che abbia avuto in carriera, l’unità di intenti si percepisce in tutto l’ambiente, respiro veramente aria pulita. Respiro passione ed entusiasmo e quando mi trovo in queste situazioni le vivo con grande passione e sofferenza, perché vorrei sempre vincerle tutte. Questa partita l’abbiamo preparata con un solo allenamento dopo aver giocato sabato, devo ringraziare lo staff e i calciatori perché io sono molto esigente, la disponibilità da parte di tutti mi piace molto. Dobbiamo comunque essere preparati per quando ci saranno le prime battute d’arresto, ma c’è grande volontà di regalare soddisfazione ai tifosi del Napoli”.

