Conte, rabbia silenziosa contro arbitri e Var: “Troppi errori contro il Napoli”

Antonio Conte non parla, ma è infuriato con arbitri e Var. Lo ha riportato Il Mattino in un suo articolo, nel quale si spiega che il tecnico salentino sarebbe molto infastidito per una serie di decisioni arbitrali che, a suo parere, hanno penalizzato la sua squadra.

Secondo quanto scritto dal quotidiano di Napoli, l’ultimo episodio contestato riguarda il rigore non concesso per un evidente fallo di Banda su Politano durante la partita Napoli-Lecce. Visto che il Napoli è in testa alla classifica, il club partenopeo ha scelto di non alimentare polemiche. Lo stesso Conte ha evitato di commentare la direzione arbitrale di Tremolada, mantenendo un profilo basso.

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis non ha sollevato questioni, e ha evitato di alzare polveroni anche durante un recente evento con Gabriele Gravina, presidente della Figc. Restano però sotto osservazione altri episodi di presunti errori arbitrali, come i penalty non concessi nei match contro Monza e Como.

L’allenatore dei partenopei ha anche ritenuto inaccettabili le polemiche riguardo al rigore concesso al Napoli a Empoli. In casa azzurra si sostiene che il fallo su Politano fosse chiaro e indiscutibile. Conte chiede maggiore attenzione da parte degli arbitri e, in particolare, del Var, soprattutto in vista della prossima sfida a San Siro contro il Milan.

