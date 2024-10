Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria di misura del suo Napoli al “Maradona”, contro un Lecce combattivo ma poco lucido. Vittoria che ha consentito ai partenopei di allungare in testa alla classifica. “Oggi ho poco da rimproverare alla squadra, ora testa al Milan”, ha detto il tecnico salentino.

Abbiamo avuto il 65% di possesso, abbiamo tirato 24 volte e collezionato 16 corner – ha detto Conte – Abbiamo attaccato, ma eravamo un po’ nervosi perché non riuscivamo a segnare, Io ero convinto che prima o poi avremmo segnato”, ha aggiunto. “Dobbiamo capire che serve la maturità e la pazienza per far girare la palla e creare occasioni”.

“Guarderò Inter-Juve perché ho una grande passione per il calcio – ha proseguito in riferimento al derby d’Italia in programma domenica -. La guarderemo sapendo che sono due squadre molto forti e ce la gusteremo. La prestazione di Lukaku? Diventa antipatico parlare sempre dei singoli, parliamo più ella prestazione della squadra”, ha continuato Conte dribblando le domande sui singoli e puntando lo sguardo alla prossima sfida.

“Ora testa al Milan, un impegno sicuramente importante che ci testerà contro una squadra che l’anno scorso ci ha dato 22 punti”, ha spiegato il tecnico azzurro. “I rossoneri han fatto un mercato importante e ci misureremo con loro. Noi abbiamo fatto i punti che dovevamo fare, ora ci testeremo su livelli più alti. Giocare a San Siro non è mai una passeggiata”.

