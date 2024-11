Serie A probabili formazioni dell’undicesima giornata del campionato che inizia oggi alle 15 con Bologna-Lecce. Si torna in campo a pochi giorni dal turno infrasettimanale in una giornata che prevede un solo scontro di vertice, quello tra la capolista Napoli e l’Atalanta: si tratta del lunch match di domenica, alle 12: 30 al “Maradona”. Partite importanti anche per il Milan, in trasferta a Monza per il derby lombardo, e Juventus che affronterĂ l’Udinese al “Friuli”. Di seguito tutte le probabili formazioni.

BOLOGNA-LECCE – Sabato 2 novembre ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Allenatore: Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda.

Allenatore: Gotti

UDINESE-JUVENTUS – Sabato 2 novembre ore 18

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Zemura; Lucca, Davis.

Allenatore: Runjaic

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta

MONZA-MILAN – Sabato 2 novembre ore 20.45

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakoupolus; Mota, Maldini; Djuric.

Allenatore: Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.

Allenatore: Paulo Fonseca

NAPOLI-ATALANTA – Domenica 3 novembre ore 12.30

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Allenatore: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui.

Allenatore: Gasperini

TORINO-FIORENTINA – Domenica 3 novembre ore 15

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Vojvoda, Tameze, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria.

Allenatore: Vanoli

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Allenatore: Palladino

HELLAS VERONA-ROMA – Domenica 3 novembre ore 18

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Perilli; Daniliuc, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

Allenatore: Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Pisilli, Angeliño; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk.

Allenatore: Juric

INTER-VENEZIA – Domenica 3 novembre ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Taremi, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo.

Allenatore: Di Francesco

EMPOLI-COMO – Lunedì 4 novembre ore 18.30

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajili, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

Allenatore: D’Aversa

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

Allenatore: Fabregas

PARMA-GENOA – Lunedì 4 novembre ore 18.30

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

Allenatore: Pecchia

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.

Allenatore: Gilardino

LAZIO-CAGLIARI – Lunedì 4 novembre ore 20.45

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Castrovilli, Guendouzi; Tchaouna, Dia, Noslin; Castellanos.

Allenatore: Baroni

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Marin, Augello; Gaetano, Viola; Piccoli.

Allenatore: Nicola

