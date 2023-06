Home » “Si sono sposati in gran segreto”: i vip italiani non hanno rivelato nulla

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati in gran segreto: l’amore tra i due attori è diventato un legame matrimoniale dopo 15 anni di relazione. Secondo quanto riportato in esclusiva dal settimanale Diva e Donna e anticipato sui social, i due hanno scambiato voti e anelli in una cerimonia intima a Roma, circondati da pochi intimi, tra cui il loro figlio Diego.

Serena Rossi e Davide Devenuto: sposi

Le immagini pubblicate, parte di un servizio fotografico che sarà disponibile sull’edizione in edicola del magazine, mostrano Serena Rossi radiosa in un elegante abito bianco con in mano un bouquet di fiori, mentre il neo sposo Davide e alcuni invitati si trovano davanti alla chiesa in cui hanno pronunciato il fatidico “sì”. La storia d’amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto ha avuto inizio sul set della soap opera di Rai3 “Un posto al sole” nel 2018. Inizialmente, i due non andavano d’accordo: entrambi avevano già una relazione sentimentale. Tuttavia, con il passare del tempo, sono diventati amici e, una volta terminata la collaborazione lavorativa, hanno iniziato a frequentarsi.

“All’inizio non ci sopportavamo”

Durante un’intervista a “Domenica In”, Serena Rossi ha raccontato: “All’inizio non ci sopportavamo. Eravamo fidanzati entrambi, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme, abbiamo iniziato a frequentarci”. La differenza di età di 13 anni tra i due ha rappresentato una sfida iniziale che hanno superato pian piano. Nel 2017 è nato il loro figlio, Diego, diventando la gioia più grande per entrambi. Finora, il matrimonio era stato solo una promessa fatta in diretta televisiva nel 2019, ma adesso si è concretizzata la sorpresa che conferma la solidità del loro legame. La notizia del matrimonio segreto di Serena Rossi e Davide Devenuto ha scatenato l’entusiasmo dei loro fan e dei seguaci del mondo dello spettacolo, che hanno manifestato il loro affetto e i loro auguri sui social media. La coppia, riservata e discreta, ha scelto di celebrare il loro amore lontano dai riflettori, mantenendo l’evento un momento intimo e speciale. L’unione tra Serena Rossi e Davide Devenuto rappresenta un nuovo capitolo nella loro storia, consolidando il loro impegno reciproco e la loro complicità. Gli appassionati della coppia non vedono l’ora di vedere cosa riserverà il futuro per questi due talentuosi attori che hanno unito le loro vite nell’amore e nella felicità.