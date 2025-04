Senza Sinner il tennis non ha un re: Zverev risale ma scende Alcaraz

Quello che ci hanno insegnato questi 3 mesi è che senza Sinner il tennis non ha un vero dominatore. Tanto che Carlos Alcaraz, appena risalito in seconda posizione nel ranking Atp, è stato nuovamente scavalcato da Zverev dopo appena una settimana. Non solo: il talento spagnolo si è anche infortunato, e c’è qualche preoccupazione per i prossimi impegni.

Holger Rune torna alla vittoria e chiude una gran settimana a Barcellona superando Carlos Alcaraz, ma non solo…



Intanto, Holger Rune ha servito la sorpresa della settimana sul rosso di Barcellona. Nella finale dell’Atp 500 catalano, il giovane danese ha battuto Carlos Alcaraz con un significativo 7-6 6-2, centrando il suo primo successo dopo quasi un anno di digiuno. L’ultimo trionfo, infatti, risaliva a Monaco di Baviera nel 2023.

La vittoria pesa come un macigno, non solo per il prestigio del torneo, ma soprattutto per l’identità dell’avversario: Alcaraz, due volte campione in Catalogna e fin qui dominante sulla terra rossa, si è dovuto arrendere a un Rune brillante, potente, quasi perfetto. Tanto da pensare che al Roland Garros sarà un cliente difficile per tutti.

Nel primo parziale, il danese ha rimontato un break di svantaggio, mostrando solidità mentale e lucidità nei momenti decisivi. Lo ha poi chiuso al tie-break, prima di dilagare nel secondo set, complice anche un leggero problema muscolare all’inguine per Alcaraz, apparso meno esplosivo del solito.

Rune è rimasto concentrato, attento a non strafare, trovando finalmente l’equilibrio tra potenza e controllo degli scambi. Il successo vale a Rune il rientro nella top 10, precisamente al nono posto mondiale. Per Alcaraz, invece, oltre alla sconfitta, arriva la beffa nel ranking: perde il secondo gradino del podio mondiale, superato da Alexander Zverev, fresco vincitore a Monaco di Baviera.

Il tedesco, tornato alla vittoria dopo un periodo complicato, riabbraccia così la posizione numero 2 del mondo, mentre Alcaraz dovrà valutare con attenzione le proprie condizioni fisiche in vista dell’imminente Masters 1000 di Madrid, torneo di casa e fra gli obiettivi della sua stagione.

