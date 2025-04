Sinner che bel segnale: gioca ancora con Draper e poi esulta, il messaggio ai tifosi

Jannik Sinner è tornato a impugnare la racchetta. Il conto alla rovescia per gli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio, è ufficialmente iniziato, e il tennista altoatesino si sta preparando al ritorno in campo dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. La notizia migliore è racchiusa in un messaggio e in una foto postati oggi, secondo giorno di allenamenti ufficiali.

Sinner si allena ancora con Draper ed esulta: “Di nuovo in campo” https://t.co/tS8d1yXrA5 — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) April 18, 2025

La foto lo ritrae con il sorriso sulle labbra e una compagno speciale al suo fianco: Jack Draper, amico fraterno e oggi numero 6 del ranking ATP, fresco vincitore a Indian Wells. I due si stanno allenando nei campi indoor in terra rossa di Beaulieu-sur-Mer, località a pochi chilometri da Montecarlo.

Il messaggio, che Sinner ha condiviso sui suoi social insieme alla foto in cui è ritratto abbracciato e sorridente con Draper, è semplice quanto eloquente, ed è dedicato al suo amico e collega e ai suoi tifosi: “Di nuovo in campo. Grazie Jack”.

È il primo segnale pubblico che Sinner dà dal momento del suo ritorno agli allenamenti. La volontà di Sinner di privilegiare pochi contatti, ma buoni, si può vedere proprio dalla scelta del compagno d’allenamento: Draper, oltre a essere in grande forma, è anche un vero amico, con cui Sinner ha giocato anche in doppio.

Il rientro ufficiale di Jannik nelle competizioni avverrà a Roma, ma la preparazione va avanti spedita. Ieri Sinner aveva svolto la sua prima sessione con Draper al Tennis Club Beaulieu, dove in questi giorni si gioca un torneo ITF J300. E i canali social del torneo hanno rilanciato le immagini dell’allenamento, segno che attorno al numero c’è già grande fermento. Ora occhi puntati sul Foro Italico. L’Italia, e non solo, aspetta il ritorno del suo re.

Leggi anche: