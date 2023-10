Scontro tra Ferrari e camper: morti carbonizzati dopo l’impatto. Chi c’era a bordo – Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 2 ottobre 2023, nel corso della mattinata. Una Ferrari e un camper si sono scontrati: l’impatto è stato terribile. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani, l’auto è uscita fuori strada e le due persone a bordo della vettura sono morte carbonizzate. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente a San Giovanni Suergiu: due persone morte carbonizzate

Nuovo sinistro mortale sulle strade della Sardegna, ancora sangue sull'asfalto. Incidente a San Giovanni Suergiu, a sud dell'isola. A perdere la vita due cittadini stranieri che viaggiavano a bordo di una Ferrari. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'auto di lusso era impegnata in un sorpasso sulla Statale 195, vicino a San Giovanni Suergiu appunto, quando si è scontrata contro un camper, che viaggiava nella direzione opposta.

Scontro tra una Ferrari e un camper: ancora sangue sull’asfalto in Sardegna

Purtroppo l'impatto tra la Ferrari e il camper è stato violentissimo. La macchina è finita fuori strada e ha preso fuoco: non c'è stato nulla da fare per i due occupanti. Immediatamente sono sopraggiunti i mezzi di soccorso, che però non hanno potuto far altro che costatare il decesso delle persone a bordo della vettura di lusso. L'incidente a San Giovanni Suergiu all'altezza di via Porto Botte ha causato inoltre non pochi problemi alla viabilità. Sul posto sono arrivati infatti forze dell'ordine, vigili del fuoco e i soccorritori, che si son fermati sul luogo dello schianto a lungo. La statale è stata chiusa al traffico.

Chi sono le vittime dell’incidente a San Giovanni Suergiu

L’incidente a San Giovanni Suergiu è apparso grave sin dai primi momenti. Come dicevamo, a bordo della Ferrari c’erano due persone di origine straniera. Si trattava di marito e moglie, ambedue svizzeri di 67 e 63 anni, come rende noto Il Messaggero. I due stavano partecipando ad un raduno di auto sportive nel sud Sardegna. Ad un certo punto, durante una manovra di sorpasso, l’auto si sarebbe schiantata contro il camper che viaggiava in senso opposto. La Ferrari è volata fuori strada, ribaltandosi e prendendo fuoco. I due occupanti purtroppo sono morti carbonizzati. Coinvolta nell’incidente anche una Lamborghini con due francesi a bordo. Questi ultimi, per fortuna, sono rimasti illesi; nessun problema di salute anche per le persone che si trovavano nel camper.