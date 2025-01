Home | Sci, trionfo azzurro in discesa libera con Goggia e Brignone

Sci, dopo essersi ritirata nel SuperG di Sankt Anton a causa di un errore di linea, Sofia Goggia si è riscattata alla grande con una vittoria straordinaria nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo. La sciatrice bergamasca ha dominato la gara con una performance eccezionale, soprattutto nel tratto centrale della pista.

Dominio #ItaliaTeam a Cortina! ⛷️



Il test event olimpico sorride alle sciatrici azzurre. La discesa di Coppa del Mondo porta la firma di Sofia Goggia, mentre Federica Brignone sale sul terzo gradino del podio!



👉 https://t.co/wBSxwAwWIR@Fisiofficial @goggiasofia @FedeBrignone pic.twitter.com/CM6Y5LDScF — CONI (@Coninews) January 18, 2025

Pur perdendo un po’ di velocità allo Scarpadon, ha recuperato alla perfezione al Rumerlo, raggiungendo la velocità più alta di tutta la competizione. Con il tempo di 1’33″95, ha tagliato il traguardo con 42 centesimi di vantaggio sulla seconda classificata, Lie, ottenendo così la sua ventiseiesima vittoria in Coppa del Mondo.

Grazie a questo successo, Goggia raggiunge Isolde Kostner in testa alla classifica delle atlete più vincenti sull’Olympia delle Tofane, un risultato che sottolinea ancora una volta la sua grande carriera. Federica Brignone, che ha disputato una grande gara, si è classificata al terzo posto. La valdostana ha sciato sui tempi di Lie, ma ha perso qualche decimo dopo il Rumerlo, compromettendo un’eventuale rimonta.

Sci, Goggia vince e Brignone è leader di Coppa

Nonostante questo, il podio è un traguardo storico per Brignone, che a Cortina non era mai riuscita ad andare oltre la dodicesima posizione. Con il terzo posto, la sciatrice ha guadagnato 60 punti e ora è in testa alla classifica generale con 539 punti.

Una nota amara per Lindsey Vonn, che, dopo sei anni di assenza dalle gare, non è riuscita a confermare le aspettative. La leggendaria sciatrice statunitense ha sciato molto bene nella prima parte della discesa, superando anche Goggia prima del Rumerlo, ma ha commesso troppi errori nel finale, nello stesso punto in cui era caduta nelle prove, terminando la gara al ventesimo posto a 1.68 secondi dalla vincitrice.

