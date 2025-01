Federica Brignone da sogno, a St. Anton la prima vittoria in carriera nella discesa libera in Coppa del Mondo di sci. Federica Brignone scrive un’altra pagina della sua straordinaria carriera conquistando per la prima volta una discesa libera di Coppa del Mondo. A 34 anni, l’azzurra domina sulla pista di St. Anton, in Austria, chiudendo con il tempo di 1’16″08. Questo trionfo rappresenta la 30ª vittoria in carriera per l’atleta classe 1990, che si dimostra ancora una volta una delle protagoniste assolute del circuito mondiale.

FEDERICA BRIGNONE VINCE LA DISCESA DI SANKT ANTON 🐯⛷️🇮🇹



Per la tigre valdostana diventa l'unica italiana della storia in grado di vincere in quattro discipline (gigante, SuperG, combinata e appunto discesa) 👏 pic.twitter.com/zfjhK0gOBB — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 11, 2025

La gara

La discesa di Brignone è stata un capolavoro di strategia e tecnica, con una seconda parte di gara straordinaria. Dopo un primo settore non brillante, l’azzurra ha costruito il suo successo grazie a linee perfette e una velocità irresistibile, lasciandosi alle spalle avversarie di altissimo livello.

Sul podio, insieme a Brignone, salgono la giovanissima svizzera Malorie Blanc, classe 2004, staccata di appena 0″07, e la ceca Ester Ledecka, terza a 0″18. Laura Pirovano, in corsa per il podio fino alla metà della gara, chiude quarta a 0″43, sfiorando il suo primo podio in Coppa del Mondo.

I risultati delle big

Un risultato sorprendente arriva da Lindsey Vonn, che a 40 anni e al ritorno alle gare dopo sei anni di inattività conquista un incredibile sesto posto, chiudendo a soli 0″58 dalla vincitrice.

Purtroppo, una giornata da dimenticare per l’Italia con Sofia Goggia, costretta al ritiro dopo una caduta. Per fortuna, nessuna conseguenza fisica per la bergamasca, ma lo zero in classifica pesa sia nella coppa di specialità che in quella generale. Anche Roberta Melesi è uscita di scena quando era vicinissima alla vetta.

Classifica generale e di specialitÃ

Con questo successo, Brignone si porta seconda nella classifica di specialità , a soli 7 punti dalla leader Cornelia Hütter (136 contro 129), e quarta nella classifica generale, con 419 punti, a -37 dalla capoclassifica Zrinka Ljutic.

Le italiane al traguardo

4ª Laura Pirovano (+0″43)

(+0″43) 19ª Elena Curtoni (+1″15)

(+1″15) 23ª Nicol Delago (+1″42)

(+1″42) 24ª Nadia Delago (+1″43)

(+1″43) 26ª Sara Thaler (+1″48)

(+1″48) 30ª Vicky Bernardi (+1″99)

Con questa vittoria, Brignone dimostra ancora una volta di poter competere ad altissimi livelli in ogni disciplina, confermandosi un punto di riferimento per lo sci azzurro e mondiale. La stagione è ancora lunga, e Federica è pronta a regalare altre emozioni.