Sci, slalom gigante donne, vince Hector: Goggia fantastica rimonta, Brignone fuori

Sci Coppa del Mondo, Sara Hector si aggiudica lo slalom gigante di Kranjska Gora. La svedese, già in testa dopo la prima manche, chiude con un tempo complessivo di 1’54”86, conquistando il suo settimo successo in Coppa e il ventunesimo podio in carriera.

Seconda la piemontese naturalizzata albanese Lara Colturi, staccata di 1”42, mentre il terzo gradino del podio va alla neozelandese Alice Robinson (+1”52). La quarta posizione è occupata dall’austriaca Julia Scheib (+1”86), seguita dalla migliore delle italiane, Sofia Goggia, che conclude quinta con un distacco di 2”07.

Goggia, dopo un 12° posto nella prima manche, ha impressionato nella seconda, segnando il secondo miglior tempo e risalendo di sette posizioni. Lara Della Mea si piazza al 19° posto, seguita da Asja Zenere (22ª), Ilaria Ghisalberti (23ª) e Roberta Melesi (28ª).

Sofia Goggia, al debutto stagionale nello slalom gigante, si è detta soddisfatta della sua prestazione: “Quando si suol dire… riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Sono davvero contenta del risultato, anche se resta un po’ di rammarico per la prima manche. Se avessi sciato sciolta come in allenamento avrei potuto raccogliere di più”.

Nella seconda discesa, nonostante un piccolo errore alla quart’ultima porta, Goggia ha mostrato grande determinazione: “Nei giorni scorsi ci siamo allenati sul Monte Zoncolan con le svedesi. Vedevo che non ero troppo lontana dalla Hector e sapevo di sciare bene”.

Giornata difficile invece per Federica Brignone, uscita di scena dopo poche porte nella prima manche. Visibilmente amareggiata, ha dichiarato alla Rai: “Ho iniziato a scivolare alla quinta porta e da lì mi sono messa sulla difensiva. In queste condizioni, se non ti appoggi con convinzione e fiducia, rischi di scivolare come è successo a me. Mi viene voglia di mettere gli sci nell’armadio per sempre”.

1. Sara Hector (Swe) – 1’54”86

2. Lara Colturi (Alb) – +1”42

3. Alice Robinson (Nzl) – +1”52

4. Julia Scheib (Aut) – +1”86

5. Sofia Goggia (ITA) – +2”07

