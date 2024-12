Sci, Sofia Goggia trionfa nel SuperG di Beaver Creek: una vittoria dal sapore speciale

Sci, Sofia Goggia è tornata a vincere in Coppa del Mondo, conquistando il SuperG di Beaver Creek con una prestazione spettacolare. Dopo il secondo posto nella discesa libera in Colorado, la campionessa bergamasca ha dimostrato di essere completamente recuperata, nonostante i 313 giorni di stop forzato dovuti all’infortunio che l’aveva vista alle prese con la frattura a tibia e malleolo.

Sofia ha fermato il cronometro a 1.03.90, precedendo di 48 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 55 centesimi l’austriaca Ariane Raedler. La leggendaria pista Birds of Prey ha visto il ritorno trionfante della Goggia, che ha saputo dare prova della sua determinazione e della sua classe, lasciandosi alle spalle i mesi difficili di recupero e incertezze.

Un successo che segna una nuova tappa fondamentale nella sua carriera, con la 25ª vittoria in Coppa del Mondo e il 56° podio. Anche le altre italiane hanno brillato sulla pista americana. Federica Brignone ha sfiorato il podio, chiudendo al quinto posto per soli 9 centesimi di ritardo, seguita da una solida Marta Bassino, che ha conquistato il sesto posto dopo aver lottato fino all’ultimo intermedio.

Elena Curtoni ha fatto registrare un ottimo nono posto, mentre Roberta Melesi si è piazzata undicesima. Laura Pirovano ha chiuso al diciottesimo posto, con Vicky Bernardi ventitreesima. Non è stata una giornata fortunata per le sorelle Delago: Nicol non ha completato la gara, mentre Nadia è stata vittima di una caduta spettacolare. Fortunatamente, la sua caduta non ha avuto gravi conseguenze fisiche, permettendole di evitare danni seri.

Con questa vittoria, Goggia non solo ha consolidato il suo status di campionessa, ma ha anche dimostrato ancora una volta la sua capacità di rialzarsi e vincere, nonostante le difficoltà. Un trionfo che dà nuova energia alla sua stagione e porta l’Italia in cima al mondo dello sci alpino.

Leggi anche: