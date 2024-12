Marco Odermatt, il campione svizzero batte anche il meteo e vince in Val d’Isere nella sua specialità, il gigante. Il 27enne fuoriclasse svizzero vince il terzo gigante maschile della stagione di Coppa del Mondo, riscattandosi dopo le sorprendenti uscite nelle gare di Sölden e Beaver Creek.

Gara sofferta nella seconda manche per Marco Odermatt, che sotto la neve e con visibilità scarsa non perde il vantaggio accumulato: ce la fa per 8 centesimi 🎿💪



