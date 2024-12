Sci, brutta caduta di Clément Noël nel gigante di Val d’Isère: le sue condizioni

Brutta giornata per Clément Noël, il campione olimpico francese e dominatore dei primi due slalom della stagione di Coppa del Mondo di sci. Durante la prima manche del gigante di Val d’Isère, Noël è stato vittima di una caduta pesante che potrebbe compromettere la sua partecipazione allo slalom di domani.

Partito con il pettorale 31, sotto una fitta nevicata e in condizioni di visibilità precarie, Noël ha perso il controllo della traiettoria dopo circa 45 secondi di gara, colpendo frontalmente una porta. L’urto lo ha fatto sbalzare nelle reti di protezione. Sebbene il francese si sia immediatamente rialzato, ha mostrato evidenti segni di sofferenza alla gamba destra.

Clement Noel won the first two races of the season – but he had a bad spill in Val d'Isere 😬



In doubt for tomorrow's races after this crash.@fisalpine | #worldcupvaldisere pic.twitter.com/qkI3vdKbnM