Home | Sci, Federica Brignone: capolavoro in gigante, il numero che fa la storia

Sci, altro trionfo per l’Italia con la sua atleta più rappresentativa, che con questa vittoria ha stabilito un nuovo, formidabile record personale. Federica Brignone continua così a riscrivere la storia dello sci alpino italiano, dominando la gara sin dalla prima manche. Bene anche l’altra azzurra Marta Bassino.

Strepitosa Brignone! 🎿



Federica vince il gigante austriaco di Semmering, sale a quota 29 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino e va al comando della classifica generale.



Approfondisci qui 👉 https://t.co/RyGM7O5MWX@Fisiofficial @FedeBrignone pic.twitter.com/XAypWaXp2j — CONI (@Coninews) December 28, 2024

Con il trionfo nel gigante di Semmering, la Brignone ha ottenuto il 29° successo in Coppa del Mondo, consolidando il suo primato come la sciatrice italiana più vincente di sempre. In una gara impeccabile, Brignone ha dominato con un tempo di 2.03.14, conquistando il terzo slalom gigante della stagione. Questo risultato le vale anche il pettorale rosso di leader di disciplina, un ulteriore riconoscimento alla sua straordinaria stagione.

Sci, un 2024 da incorniciare

Sul podio, insieme alla campionessa italiana, si sono classificate la svedese Sara Hector, campionessa olimpica, con un tempo di 2:03.71, e la neozelandese Alice Robinson, terza in 2:04.04. Ottima prestazione anche per la piemontese Marta Bassino, che ha chiuso al 7° posto con un tempo di 2:04.47, un risultato che a pochi giorni dalla vittoria di Sofia Goggia in SuperG conferma l’ottimo livello del movimento azzurro nello sci alpino.

Il trionfo di Brignone chiude nel migliore dei modi un 2024 da incorniciare per lo sci italiano. Domani, sempre a Semmering, si terrà l’ultima gara dell’anno con uno slalom speciale, che vedrà le atlete sfidarsi ancora una volta sulla spettacolare pista austriaca.

Leggi anche: