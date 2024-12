Sci azzurro, Mattia Casse eroe della Valgardena in SuperG

Sci, la Val Gardena ha un nuovo eroe: Mattia Casse. Sul tracciato della Saslong, il velocista piemontese ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, regalando all’Italia una giornata da ricordare. Una gara combattuta fino all’ultimo centesimo, con Casse che ha battuto l’americano Jared Goldberg per una differenza minima di appena 0.01 secondi.

Primo successo in carriere per Mattia Casse: l'azzurro vince il SuperG della Val Gardena: https://t.co/kohcVFGCuv — DiscoveryAlps (@DiscoveryAlps) December 20, 2024

La gara di Casse è stata impeccabile. Partito con il pettorale numero 10, l’azzurro ha affrontato una pista insidiosa, resa ancora più difficile dalla neve caduta durante la competizione. Nonostante le difficoltà, ha spinto al massimo in ogni curva, fermando il cronometro su 1’28″57.

“All’inizio mi sono detto: qua è meglio che mi sveglio, e allora ho iniziato ad andare. È incredibile, amo questa pista e questa neve. Ho cercato di spingere da cima a fondo, oggi è una giornata speciale”, ha dichiarato emozionato al termine della gara.

Jared Goldberg, partito con il numero 26, ha rischiato di rovinare la festa azzurra ma si è fermato a un centesimo dal tempo di Casse. Marco Odermatt, dominatore dell’ultima Coppa del Mondo, ha chiuso con 43 centesimi di ritardo, mentre Dominik Paris, uno dei grandi favoriti, ha concluso con un distacco di 77 centesimi. La neve ha penalizzato anche specialisti come Vincent Kriechmayr, che ha chiuso con un risultato lontano dalle aspettative.

Sci, Mattia Casse: prima vittoria a 35 anni

Il trionfo di Mattia Casse è anche una storia di rivincita. Nel 2022, sulla stessa Saslong, aveva ottenuto il suo primo podio in discesa. Oggi, a quasi 35 anni, arriva la consacrazione. “Matty il Trattore”, come viene soprannominato, ha dedicato la vittoria a chi ha sempre creduto in lui. Paris, il miglior velocista azzurro di sempre, lo ha celebrato con un sentito abbraccio sul podio.

Da ragazzo, Casse sognava il calcio, ma ha trovato la sua strada sugli sci. Vive a Chiuduno, in provincia di Bergamo, e quando non è sulla neve si dedica al ciclismo, sua grande passione. La Val Gardena festeggia un trionfo costruito con tenacia, coraggio e cuore. Domani, Casse tornerà in pista per la discesa libera, ma da oggi il suo nome è inciso nella storia dello sci italiano.

Leggi anche: