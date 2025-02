Sci, incredibile Federica Brignone! Domina il gigante e vince un fantastico oro

Sci, ai Mondiali di Saalbach Federica Brignone ha chiuso al comando la prima manche del gigante femminile dei Mondiali di Saalbach. La valdostana ha fatto la differenza nel terzo settore, dove ha guadagnato tempo su tutte le sue avversarie, per poi pennellare con precisione i passaggi finali.

CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOO 🤩🤩



Fenomenale Federica Brignone: è oro in slalom gigante!!!! ⛷️



Seconda medaglia a questi Campionati per la nostra fuoriclasse dopo l’argento in superG!!! 😯



APOTEOSI a Saalbach!!!!!! 💚🤍❤️#ItaliaTeam @Fisiofficial @FedeBrignone pic.twitter.com/KLB7PAQgQh — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 13, 2025

Il suo tempo le ha consentito consente di chiudere con 67 centesimi di vantaggio sulla neozelandese Robinson, l’unica a restare sotto il secondo di ritardo. Al terzo posto Michaela Moltzan, con la lotta per le medaglie è ancora aperta, con Gut-Behrami, Hector e Stjernesund ancora in corsa.

Il resto della squadra azzurra ha vissuto emozioni contrastanti. Sofia Goggia e Marta Bassino sono entrambe cadute a metà gara, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche gravi. Lara Della Mea, invece, si è fermata a soli 4 centesimi dal rientro nelle trenta, un risultato che lascia un po’ di rammarico, ma che fa ben sperare per il futuro.

Nella seconda manche la Robinson azzecca la manche perfetta, chiudendo con 1.72 di vantaggio sulla seconda classificata. A quel punto era tutto nelle mani di Federica Brignone. E la nostra atleta non ha tradito le aspettative: con una discesa fantastica, la nostra campionessa è riuscita a guadagnare ulteriori centesimi nei confronti della neozelandese.

Federica chiude con 90 centesimi di vantaggio sulla Robinson e con distacchi abissali rispetto a tutte le altre. Una gara fantastica per una campionessa senza tempo, che non smette di stupire: campionessa del mondo! Una medaglia d’oro strameritata per un’atleta che non smette mai di entusiasmarci.

