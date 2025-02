Mondiali di Sci, che peccato Italia! Sul podio della Combinata una sola Nazione

I Mondiali di Sci a Saalbach regalano una giornata memorabile per la Svizzera, che domina la combinata maschile con una tripletta storica. La medaglia d’oro è andata al duo composto da Franjo Von Allmen e Loic Meillard. Per l’Italia una grande delusione, perché Paris e Vinatzer sono stati in corsa fino alle ultime porte.

❄️ Mondiali Sci Alpino #Saalbach:

Combinata a squadre maschile,

È tripletta svizzera nella combinata a squadra maschile!

🇨🇭Sui 1 (#VonAllmen/#Meillard) davanti a Sui 2 e Sui 4.



🇮🇹 Ita 2 (#Schieder/#Kastlunger) chiude 6ª, davanti Ita 3 (#Casse/#Gross).

❌ Out Ita 1 e Ita 4. https://t.co/3rdnoHXjnX pic.twitter.com/GyFRw6Wkcp — SettantunoNews (@SettantunoNews) February 12, 2025

Il primo, dopo un’ottima discesa libera, ha passato il testimone a Meillard, che nello slalom ha fatto la differenza superando i connazionali Monney e Nef, vincitori dell’argento. Il podio è stato completato da un’altra coppia elvetica, quella formata da Rogentin e Rochat, che ha conquistato il bronzo.

Fuori dal podio il team Usa 1, che con una buona prestazione si è piazzato al quarto posto, davanti ad Austria 2. Due coppie italiane si sono comunque difese bene: Schieder e Kastlunger e Casse e Gross hanno chiuso entrambe nella top 10, anche se lontane dalle medaglie.

Grande delusione, invece, per Alex Vinatzer: l’azzurro, chiamato a completare il lavoro dopo la solida discesa libera di Dominik Paris, ha inforcato nello slalom proprio nel momento decisivo, vedendo così sfumare ogni possibilità di medaglia. Un errore che ha lasciato l’Italia fuori dalla lotta per il podio, in una gara caratterizzata dal dominio svizzero.

Leggi anche: