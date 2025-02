Home | Sci, Mondiali: fantastica Brignone in SuperG! Goggia giù dal podio per un soffio

Sci, campionati Mondiali: Federica Brignone conquista una straordinaria medaglia d’argento nel SuperG di Saalbach, chiudendo la gara in 1’20”57, a soli 10 centesimi dalla vincitrice, l’austriaca Stephanie Venier. Un risultato eccezionale per la campionessa azzurra, che aggiunge così un altro prestigioso riconoscimento alla sua già fantastica carriera.

Discesa d'argento per Federica Brignone🥈



La prova dell'azzurra vale il 2° posto a soli 10 centesimi dall'austriaca Venier⛷️#EurosportSCI #Saalbach2025 #Brignone pic.twitter.com/sVnsGwaWEt — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 6, 2025

Per Brignone si tratta della quarta medaglia iridata, conquistata su una pista che non sembrava adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche tecniche. Ma la sciatrice valdostana ha saputo interpretare al meglio la gara, affrontando ogni curva con grinta e determinazione.

“Fare bene in un grande evento del nostro sport è speciale. Sentivo molta pressione, tutti si aspettavano qualcosa da me, e anche io volevo fare qualcosa di grande. Sono contenta del risultato e ringrazio il mio team”, ha dichiarato la nostra atleta al termine della gara.

Sofia Goggia invece ha chiuso al quinto posto con un tempo di 1’20”77, a soli 6 centesimi dal podio. Una prestazione in chiaroscuro per la bergamasca, che ha commesso qualche errore determinante nel finale. Goggia avrà l’opportunità di rifarsi nella discesa libera in programma sabato.

Sci, Mondiali: i risultati delle altre azzurre, ko la Vonn

Il bronzo è stato assegnato a pari merito alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e all’americana Lauren Macuga, entrambe con un tempo di 1’20”71. Tra le altre azzurre, Elena Curtoni ha ottenuto un discreto nono posto, chiudendo a sei centesimi da Lara Gut-Behrami. La campionessa in carica Marta Bassino ha terminato in sedicesima posizione con un tempo di 1’22”10, mentre Laura Pirovano ha chiuso diciottesima in 1’22”19.

La gara della veterana Lindsey Vonn è durata pochissimo: la campionessa americana, non al meglio della forma a causa di un’influenza, è uscita di pista dopo aver colpito una porta, tenendosi la spalla destra. Un Mondiale sfortunato per la fuoriclasse statunitense, che sperava di essere competitiva nonostante le difficoltà fisiche.

Federica Brignone esce da questa gara con ancora più fiducia e voglia di lottare per il massimo risultato anche in discesa libera. Con un palmarès sempre più ricco, l’azzurra si conferma una delle grandi protagoniste della stagione. Sofia Goggia, invece, avrà certamente voglia di migliorare la sua performance: sabato in libera, c’è da scommetterci, ne vedremo delle belle.

