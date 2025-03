Sci, Federica Brignone: è dominio assoluto! Sofia Goggia, che peccato

Federica Brignone continua a scrivere la storia dello sci alpino. L’azzurra ha dominato il gigante di Åre, imponendosi con il tempo di 1:52.67 e lasciando a oltre un secondo la neozelandese Alice Robinson (+1.36) e l’italo-albanese Lara Colturi (+1.43). Con questa vittoria, la campionessa valdostana raggiunge quota 36 successi in Coppa del Mondo, eguagliando la tedesca Katja Seizinger.

Dopo il trionfo nel superG di Kvitfjell, Brignone ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato: sul gradino più alto del podio. Su una neve scivolosa, che ha sempre apprezzato, la fuoriclasse di La Salle ha gestito alla perfezione entrambe le manche, prendendosi anche qualche rischio nella seconda. Il risultato? Una prestazione straordinaria che le ha permesso di chiudere con il miglior tempo assoluto.

«Mi piace Åre, è uno dei miei giganti preferiti”, ha dichiarato Brignone a fine gara. “Ho ricordi stupendi qui e oggi è stata un’altra giornata incredibile».

Non è andata altrettanto bene a Sofia Goggia, che, alla sua 200ª gara in Coppa del Mondo, è uscita nella seconda manche dopo aver chiuso la prima in seconda posizione. Un errore che le ha impedito di festeggiare un podio importante.

Anche la grande rivale di Brignone in classifica generale, Lara Gut-Behrami, non è riuscita a brillare: la svizzera si è fermata al nono posto, con un ritardo di 2”52. Questo risultato permette a Brignone di allungare ulteriormente nella corsa alla Coppa del Mondo generale: il suo vantaggio su Gut-Behrami sale ora a 322 punti (1294 contro 972).

Sci, classifica di giornata e generale

Gigante di Åre

Federica Brignone – 1:52.67

Alice Robinson (NZL) +1.36

Lara Colturi (ALB) +1.43

Thea Louise Stjernesund (NOR) +1.49

Valerie Grenier (CAN) +1.57

Classifica generale Coppa del Mondo

Federica Brignone – 1294 punti

Lara Gut-Behrami (SUI) – 972

Sofia Goggia – 774

Zrinka Ljutic (CRO) – 764

Con questa vittoria, Brignone si avvicina sempre di più alla sfera di cristallo. Prima delle finali di Sun Valley, l’azzurra ha consolidato il suo primato e ha dimostrato di essere la sciatrice più forte della stagione. La sfida non è ancora chiusa, ma con questo stato di forma e la sua esperienza, la valdostana può sognare in grande.

