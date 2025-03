Brignone trionfa a Kvitfjell: Super G spettacolare e nona vittoria stagionale, terza Goggia

Coppa del mondo di Sci, si chiude nel migliore dei modi il lungo fine settimana di Kvitfjell, che fino a questo momento aveva regalato ottime prove di squadra ma nessun podio per l’Italia. A risplendere finalmente è Federica Brignone, che conquista un Super G spettacolare e mozzafiato — probabilmente la gara più emozionante della stagione — ottenendo la nona vittoria stagionale, inclusi i successi ai Mondiali.

FANTASTICA BRIGNONE, VINCE A KVITFJELL 💪⛷️🇮🇹



Federica vince il SuperG e allunga in classifica su Lara Gut-Behrami, seconda al traguardo! Chiude il podio la nostra Sofia Goggia#EurosportSCI #FISAlpine #SciAlpino #AlpineSkiing #Brignone #Goggia pic.twitter.com/DhMwulMYmi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 2, 2025

Una gara incredibile, tra rischi e attacco costante

La discesa della valdostana è stata caratterizzata da un paio di rischi folli e dalla solita strategia ultra-offensiva. Federica, scesa col pettorale numero 6, ha dovuto attendere con il fiato sospeso nell’angolo del leader, mentre una dopo l’altra le avversarie cercavano di strapparle la vetta.

La più vicina a riuscirci è stata Lara Gut-Behrami, protagonista di un errore alla curva “S-Svingen”, ma capace di una strepitosa rimonta sulla “Tommy Moe” che l’ha portata a chiudere a soli 6 centesimi da Brignone. Terzo posto per una grande Sofia Goggia, che ha pagato un settore centrale non velocissimo, terminando a 9 centesimi dalla vetta.

Entrambe le azzurre raggiungono numeri importanti in Coppa del Mondo: 80 podi per Brignone e 60 per Goggia.

Classifica generale: Brignone allunga su Gut-Behrami

Con questa vittoria, Brignone guadagna punti preziosi su Gut-Behrami in tutte le gare veloci di Kvitfjell, portando il suo vantaggio nella classifica generale a 251 punti quando mancano nove gare al termine della stagione.

La gara è stata combattutissima, con tante atlete in lotta per il podio. La neozelandese Alice Robinson ha sfiorato l’impresa, chiudendo quarta a 22 centesimi grazie a una parte finale clamorosa, dove ha recuperato quasi un secondo tra la “Tommy Moe” e il tratto finale.

Ottime prestazioni anche per Kajsa Vickhoff Lie (+0.24) ed Ester Ledecka (+0.32).

La top 10 si completa con:

Romane Miradoli (7ª a +0.38)

(7ª a +0.38) Stephanie Venier (8ª a +0.39)

(8ª a +0.39) Elena Curtoni (9ª a +0.64)

(9ª a +0.64) Kira Weidle-Winkelmann (10ª a +0.66)

No one can stop her!🏆Federica Brignone 🇮🇹 repeats her victory in Kvitfjell Super G, claiming her 35th World Cup win and 8th of the season!



🥈 Lara Gut-Behrami🇨🇭

🥉 Sofia Goggia 🇮🇹#fisalpine #KvitfjellWomen #WinterSport pic.twitter.com/I0ZZJZn0g0 — FIS Alpine (@fisalpine) March 2, 2025

Italia protagonista: tante azzurre a punti

Oltre a Brignone e Goggia, l’Italia ha portato a punti diverse atlete:

Laura Pirovano (17ª a +1.26)

(17ª a +1.26) Asja Zenere (20ª a +1.36, terzo Super G consecutivo a punti)

(20ª a +1.36, terzo Super G consecutivo a punti) Roberta Melesi (25ª a +2.11)

(25ª a +2.11) Nicol Delago (28ª a +2.37)

Restano fuori dalla top 30:

Nadia Delago (33ª)

(33ª) Vicky Bernardi (39ª)

Curiosità e record: Brignone nella storia

Questa gara segna la decima volta in cui Brignone e Goggia condividono il podio in Coppa del Mondo. Inoltre, Federica diventa la quarta donna della storia a vincere almeno due gare in discesa, Super G e gigante nella stessa stagione.

Con i suoi 34 anni e 231 giorni, strappa a Daniela Merighetti il primato di donna italiana più “esperta” a salire sul podio del massimo circuito.

La Coppa del Mondo ora si sposta ad Are, dove sono in programma un gigante e uno slalom. Brignone continuerà la sua corsa per consolidare il primato in classifica generale, mentre le altre azzurre cercheranno di confermare l’ottimo stato di forma. Il finale di stagione si preannuncia entusiasmante!

