Atalanta, un’altra occasione persa: con il Venezia solo un pareggio

L’Atalanta spreca un’ottima occasione per avvicinare la vetta della classifica nella giornata del big match fra Napoli e Inter. Merito anche di un ottimo Venezia, ben schierato da Di Francesco. I lagunari si sono difesi bene, ma non hanno nemmeno rinunciato a pungere creando almeno tre buone occasioni da rete.

Atalanta-Venezia 0-0, altra frenata in casa per i nerazzurri https://t.co/5lqPnLyA1M — Repubblica Sport (@SportRepubblica) March 1, 2025

Gli uomini di Gasperini, che in casa non riescono più vincere, sono stati invece troppo imprecisi sottoporta e non hanno avuto la solita continuità. I bergamaschi, pur dominando gran parte del match, non sono riusciti a concretizzare le numerose occasioni da gol, mentre gli ospiti hanno cercato di sfruttare qualche errore difensivo, senza però riuscire a passare.

La partita si è aperta con le scelte tattiche dei due allenatori. Nell’Atalanta, Cuadrado è stato schierato sulla fascia destra, mentre nel Venezia, Oristanio è stato scelto per supportare l’unica punta, Maric. Non sono mancate le polemiche iniziali: all’8′ un contatto in area tra Posch e Kike Perez ha scatenato le proteste dei giocatori ospiti, ma l’arbitro Collu ha valutato che non fosse rigore.

Il match ha vissuto i suoi momenti più frizzanti tra il 20′ e il 45′. Dopo un lungo periodo di studio, l’Atalanta si è fatta vedere al 20′ con un’incursione di Lookman, che però non è riuscito a colpire il pallone in modo pericoloso.

Due minuti dopo, il nigeriano ha provato a servire Retegui, ma la conclusione del centravanti è finita sopra la traversa. Poi, tra il 37′ e il 38′, i bergamaschi hanno avuto altre due chance: prima Lookman ha trovato un ottimo tiro respinto da Radu, poi un cross di Zappacosta ha colpito il palo esterno. Ma la vera occasione del primo tempo è arrivata proprio al 45′: un lancio lungo di Retegui ha trovato De Ketelaere che ha smistato per Lookman, il cui tiro a tu per tu con il portiere è stato respinto.

L’Atalanta preme ma non passa, bene il Venezia

Il secondo tempo è iniziato con un’Atalanta più aggressiva, ma sempre imprecisa nelle conclusioni. Lookman ha subito cercato di portare in vantaggio i suoi con un destro centrale parato facilmente da Radu, ma è stato Retegui, al 5′, a sfiorare il gol: su assist di Cuadrado, il centravanti ha calciato alto da buona posizione.

Il Venezia, dal canto suo, ha risposto con qualche tentativo sporadico, con un colpo di testa di Yeboah che ha quasi sorpreso Carnesecchi. Il momento migliore per gli ospiti è arrivato al 38′, quando su corner di Bellanova, Kolasinac ha servito Lookman che, a porta vuota, ha sparato alto.

Nel finale, entrambe le squadre hanno cercato di cambiare le sorti del match con i cambi. Nell’Atalanta sono entrati Bellanova e Maldini per Cuadrado e De Ketelaere, mentre il Venezia ha inserito Doumbia, Yeboah, Duncan e Marcandalli. Ma nemmeno l’entrata nel finale di Samardzic ha cambiato la situazione.

Alla fine, il pareggio è prezioso per il Venezia, che in classifica si trova a 5 punti dalla zona salvezza, ma dopo aver fermato prima la Lazio e poi l’Atalanta ha ripreso morale. Per gli orobici, invece, c’è il rammarico di non aver approfittato dello scontro diretto tra Napoli e Inter.

