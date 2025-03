L’Udinese supera il Parma di misura grazie ad un rigore di Thauvin: ora l’Europa è più di un sogno

Udinese-Parma 1-0, i friulani superano i crociati davanti al pubblico di casa grazie ad un rigore di Thauvin: ora l’Europa è più di un sogno. L’Udinese continua il suo momento magico e centra la terza vittoria consecutiva in campionato. Una prestazione solida, con un primo tempo dominato e una ripresa gestita con maturità, nonostante il tentativo di rimonta della squadra di Cristian Chivu. Con questo successo, Lucca e compagni si portano a quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, iniziando a strizzare l’occhio alla zona europea.

Thauvin firma la vittoria su rigore: pace fatta con Lucca

La partita si accende fin dai primi minuti. Al 18′, l’Udinese va vicina al vantaggio con Atta, che costringe il portiere giapponese Suzuki a un intervento in due tempi.

Il gol arriva al 38′: Balogh tocca il pallone con il braccio in area, l’arbitro Maresca viene richiamato dal VAR e assegna il rigore ai bianconeri. Sul dischetto si presenta Thauvin, autore di un tiro preciso che non lascia scampo a Suzuki. Da sottolineare il gesto di Lucca, che consegna il pallone al compagno per il penalty, segno evidente che le tensioni post-Lecce sono ormai alle spalle.

Il Parma, dal canto suo, non riesce mai a rendersi pericoloso nella prima frazione e chiude il primo tempo senza tiri in porta.

Il Parma ci prova nella ripresa, ma Padelli salva l’Udinese

Nel secondo tempo, il Parma torna in campo con un atteggiamento più aggressivo. Dopo appena due minuti, al 47′, Man si inserisce su assist di Estevez e calcia a botta sicura, ma trova la straordinaria opposizione di Padelli, che salva il risultato.

L’Udinese perde Atta per infortunio al 60′ (sostituito da Zarraga), ma continua a spingere. Al 79′, Thauvin sfiora la doppietta con un sinistro potente, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Lucca.

Il Parma tenta il tutto per tutto nel finale: all’86’, Pellegrino va vicinissimo al pareggio, ma ancora una volta Padelli si supera con una parata decisiva.

Udinese a un passo dall’Europa?

Con questa vittoria, l’Udinese continua la sua scalata in classifica. Il momento positivo — fatto di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite — porta la squadra di Runjaic a sognare qualcosa di più della semplice salvezza.

Il Parma, invece, torna a casa a mani vuote, nonostante la reazione nella ripresa. Per Chivu sarà fondamentale ritrovare compattezza e incisività per non perdere contatto con la parte alta della classifica. L’Udinese ci crede: l’Europa, adesso, non sembra più un’utopia.

