Juventus, tifosi infuriati con società e giocatori: “Menefreghismo intollerabile, ecco cosa faremo”

Juventus, l’ambiente è in fermento. Alcuni gruppi organizzati della tifoseria juventina – Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, Nord Est, Viking e Nab – hanno annunciato una doppia contestazione contro squadra e società in occasione della gara contro il Verona, in programma lunedì sera allo Stadium.

#Juventus, esplode la contestazione degli ultras

Attraverso un comunicato congiunto, alcuni gruppi di tifo organizzato hanno invitato a protestare sia domani sera sia lunedì allo #Stadium pic.twitter.com/VfNRQ3MwWd — L' Angolo del Tifoso (@L_ADT_) March 1, 2025

Con un comunicato diffuso sui social, gli ultrà hanno espresso tutta la loro frustrazione per una stagione che definiscono “disastrosa come non accadeva da 14 anni” e per un progetto sportivo che “sembra fallito”.

Nel messaggio, la tifoseria organizzata ha sottolineato la propria fedeltà alla squadra: “Noi vi seguiamo ovunque, con qualsiasi condizione atmosferica, vi abbiamo dato fiducia e sostenuto con entusiasmo e sacrifici”. Ma la delusione per la stagione in corso è evidente: “Ora non è più tollerabile il vostro atteggiamento e il vostro menefreghismo nei confronti di una maglia storica come quella della Juventus”.

Juventus, dove e quando si terrà la protesta

Gli ultrà invitano tutti i tifosi juventini a partecipare alla contestazione, che si terrà in due momenti: Domenica alle 19.45 nel piazzale della curva sud dello Stadium e Lunedì sera nei pressi del J Hotel, ritiro della squadra. “Noi non molleremo mai“, conclude il comunicato, con la speranza che la protesta possa scuotere giocatori, allenatore e dirigenti, per cercare di salvare il salvabile in una stagione deludente.

