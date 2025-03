Sci, Coppa del Mondo: fantastico Paris! Domina la discesa, trionfo a 35 anni

Sci, Coppa del Mondo: Dominik Paris torna sul gradino più alto del podio e lo fa su una delle sue piste preferite. L’azzurro ha vinto la discesa libera di Kvitfjell, in Norvegia, valida come recupero della gara non disputata a Garmisch. A 35 anni, Paris dimostra di avere ancora molto da dire, chiudendo con un tempo straordinario di 1’44”67. Alle sue spalle si piazza lo svizzero Marco Odermatt (+0.32), mentre terzo è il connazionale Stefan Rogentin (+0.63).

Per Paris è un successo speciale: il quinto in carriera su questa pista (quattro in discesa, uno in SuperG) e il primo dopo l’ultima gioia in Val Gardena, quindici mesi fa. Ora le sue vittorie in Coppa del Mondo salgono a 23, a una sola lunghezza da Gustav Thoeni, mentre il primato italiano resta di Alberto Tomba con 50 trionfi.

L’altoatesino ha mostrato grande fluidità fin dai primi metri, sciando con sicurezza su una neve trattata con il sale a causa delle temperature elevate. Alle spalle di Paris, Odermatt conferma la sua leadership assoluta nella Coppa del Mondo. Lo svizzero, che ha chiuso in 1’44”99, è ormai vicino alla vittoria matematica della classifica generale: con 1386 punti, contro i 946 di Henrik Kristoffersen, potrebbe festeggiare già nella prossima gara.

Sul terzo gradino del podio sale per la prima volta in carriera in una discesa libera Stefan Rogentin, con un ritardo di 63 centesimi dal vincitore. Fuori dal podio Franjo Von Allmen, quarto a +0.83, dopo aver rischiato una caduta nella parte alta del tracciato. Il risultato gli costa punti preziosi nella classifica di specialità, dove resta secondo dietro a Odermatt (525 contro 422). Quinto posto per un altro svizzero, Alexis Monney (+0.89).

Giornata complicata per alcuni big: Miha Hrobat chiude fuori dalla top ten (+1.27), mentre James Crawford accusa un ritardo pesante (+2.65). Assente per infortunio Mattia Casse, che ha subito la frattura del gomito destro durante una caduta in prova.

Un ritorno al successo che conferma Paris tra i grandi della velocità, in una stagione che sembrava complicata ma che ora potrebbe riservargli ancora soddisfazioni.

