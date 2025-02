Sci, discesa libera: Goggia a un passo dal podio, bene Brignone che allunga in Coppa

Sci, la prima discesa libera di Kvitfjell (Norvegia) ha visto il successo dell’austriaca Conny Huetter, che ha preceduto di 15 centesimi la tedesca Emma Aicher, sorpresa della giornata, e di 40 centesimi la statunitense Breezy Johnson. L’Italia ha sfiorato il podio con Sofia Goggia, quarta a 44 centesimi, seguita da Federica Brignone (a 51 centesimi) e Laura Pirovano (a 55 centesimi).

Una gara combattutissima, con le prime dieci atlete racchiuse in un secondo di ritardo. Lara Gut, diretta rivale di Brignone per la Coppa del Mondo generale, ha chiuso solo dodicesima, alle spalle di Lindsey Vonn.

Sulla pista che nel 1994 regalò il bronzo olimpico a Isolde Kostner, Sofia Goggia ha disputato una gara in crescendo dopo una fase iniziale difficile. “Ieri in prova sono partita in un banco di nebbia, mi sembrava di sciare nello yogurt e ho subito sbagliato. So che in discesa c’è ancora tanto lavoro da fare, ma sono contenta di aver fatto una gara solida”, ha dichiarato l’azzurra.

Sci, Brignone saldamente in testa alla Coppa

Federica Brignone, nonostante un quinto posto che non l’ha completamente soddisfatta, ha guadagnato punti preziosi nella corsa alla Coppa del Mondo generale, portando il suo vantaggio su Lara Gut a +216 punti.

“Sono soddisfatta della prima parte di gara, sotto invece non ho fatto quello che volevo. Mancano ancora tante gare, domani cercherò di fare meglio“, ha commentato Brignone, che domani scenderà in pista con il pettorale rosso di leader di specialità.

La gara di Kvitfjell ha avuto anche una nota amara per l’Italia: la giovane esordiente Sara Allemand si è infortunata durante le prove, riportando la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Dopo una risonanza magnetica, è stato deciso il suo rientro immediato in Italia per ulteriori accertamenti da parte della commissione medica della FISI.

