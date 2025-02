Sci, immensa Federica! La Brignone ottiene la sua 34esima vittoria con una fantastica rimonta

Federica Brignone continua a scrivere la storia dello sci alpino. A Sestriere, l’azzurra ha conquistato anche il secondo gigante del weekend, mettendo in scena un’altra rimonta straordinaria. Con questo trionfo, Brignone raggiunge quota 34 vittorie in Coppa del Mondo, consolidando il suo posto tra le grandi della disciplina.

Dopo una prima manche chiusa in quarta posizione, Brignone ha messo in pista tutta la sua classe nella seconda, staccando di 77 centesimi Lara Gut-Behrami e di 79 centesimi la neozelandese Alice Robinson, che ancora una volta si è dovuta accontentare del terzo posto.

Le tre avversarie che l’avevano preceduta nella prima parte di gara hanno dovuto inchinarsi alla straordinaria rimonta dell’italiana. La canadese Cassidy Richardson è uscita di scena, mentre Gut-Behrami non è riuscita a difendere il vantaggio accumulato. Robinson, invece, ha confermato la sua solidità , ma ancora una volta si è dovuta arrendere alla superiorità di Brignone.

Con questo successo, Federica resta in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 999 punti, 190 in più di Lara Gut. Da segnalare anche l’ottimo risultato anche per Sofia Goggia, che ha compiuto una rimonta impressionante dal 17° posto della prima manche fino alla quarta posizione, con un ritardo di 1″18 dalla vincitrice. Per lei uno dei migliori risultati in gigante della carriera.

L’Italia sorride anche grazie a Lara Colturi, che chiude sesta a 1″66, alle spalle dell’austriaca Scheib. Il dominio di Brignone a Sestriere conferma il suo straordinario stato di forma e la sua capacità di gestire la pressione nelle grandi occasioni. Federica si conferma una delle più grandi sciatrici italiane di sempre. Il cammino verso la storia continua.

