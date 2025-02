Sci, ora Federica Brignone insegue… Alberto Tomba: ecco perché

Sci, Federica Brignone continua a scrivere la storia dello sci alpino italiano, consolidando il suo status di sciatrice con il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo tra le donne e diventando la seconda assoluta considerando anche gli uomini. E ora la campionessa azzurra va alla rincorsa di… Alberto Tomba.

Federica Brignone nella leggenda dello sci alpino, è nella top ten per vittorie in Coppa del Mondo. #FedericaBrignone #coppadelmondo #scialpino #sestriere https://t.co/r8wPBD22EQ — Giuseppe D'Alto – Notizie Audaci (@giuseppe_alto) February 21, 2025

Con il suo ultimo trionfo, la valdostana ha raggiunto quota 33 vittorie in carriera, un traguardo che in Italia solo Alberto Tomba è riuscito a superare. L’ex fuoriclasse bolognese resta in vetta alla classifica all-time con un record destinato a durare ancora a lungo, ma Brignone ha ormai distanziato tutte le altre colleghe e avversarie.

Oltre ai successi, Federica Brignone continua ad aggiornare il primato nazionale di podi in Coppa del Mondo tra le donne, portandosi a quota 78. Il suo dominio non è isolato: anche Sofia Goggia si conferma una delle atlete più vincenti, scalando la classifica generale.

La bergamasca, grazie al recente trionfo nella discesa libera di Cortina, vinta per la quarta volta in carriera, e al secondo posto ottenuto nella gara di Garmisch, si avvicina ulteriormente ai vertici. Con questi risultati, la Goggia ha staccato definitivamente Gustav Thöni per numero di successi, consolidando il suo posto nella storia dello sci italiano.

Sci, le tabelle con il numero di vittorie in carriera

La top 10 italiana di vittorie in Coppa del Mondo – classifica assoluta

Posizione Atleta Vittorie 1. A. TOMBA 50 2. F. BRIGNONE 33 3. S. GOGGIA 26 4. G. THÖNI 24 5. D. PARIS 22 6. D. COMPAGNONI 16 7. I. KOSTNER 15 8. K. GHEDINA 13 9. P. GROS 12 10. G. ROCCA 11

La top 10 italiana di podi in Coppa del Mondo – classifica assoluta

Posizione Atleta Podi 1. A. TOMBA 88 2. F. BRIGNONE 78 3. G. THÖNI 69 4. S. GOGGIA 59 5. I. KOSTNER 51 6. D. PARIS 47 7. D. COMPAGNONI 44 8. P. GROS 35 9. K. GHEDINA 33 10. M. BASSINO 30

Leggi anche: