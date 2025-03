Brignone e Goggia, l’ex azzurro De Chiesa svela il segreto della rivalità

A esaltare la coppia d’oro dello sci italiano ci pensa Paolo De Chiesa, commentatore Rai, che ai microfoni ha svelato un aspetto importante della rivalità tra Federica Brignone e Sofia Goggia. Secondo De Chiesa, dietro al rapporto tra le due c’è sempre stato un enorme stimolo reciproco.

Doppietta Brignone-Goggia sulle nevi di La Thuile https://t.co/K8FHb9wbkp pic.twitter.com/wUaquaoibT — Diretta calcio – Calciomagazine (@Calciodiretta24) March 14, 2025

“Dietro tutto quello che sappiamo del loro rapporto c’è però sempre stato uno stimolo reciproco enorme. Sono state capaci di spingersi l’una con l’altra, con la rivalità che è servita a entrambe a migliorare anche in quelle discipline che non erano i loro punti di forza. Penso alla discesa per Federica e al gigante per Sofia. È stata una rivalità che le ha fatte crescere entrambe”.

Questa dinamica ha portato le due atlete a eccellere in discipline che inizialmente non erano il loro punto di forza, un processo che ha senza dubbio reso la competizione tra loro ancora più affascinante e produttiva. La Goggia, concentrata sulla discesa, e la Brignone, con il gigante, si sono spinte a vicenda, con ogni vittoria e ogni sconfitta che sono diventate un’opportunità di crescita.

Brignone, la stoccata di De Chiesa a Gut-Behrami

Ma le parole di De Chiesa non si fermano alla rivalità tra le azzurre. Il commentatore ha anche lanciato una critica a Lara Gut-Behrami, mettendo in evidenza il cambiamento del suo comportamento rispetto all’anno passato. “Lo scorso anno Federica da sconfitta si è fermata per congratularsi e festeggiare con lei. Oggi invece la svizzera è andata via subito”.

Un episodio che ha suscitato discussioni, soprattutto considerando che la Gut-Behrami in questi giorni è stata particolarmente critica nei confronti dell’organizzazione di La Thuile, dichiarando che le condizioni di sicurezza per il SuperG disputato giovedì non fossero ottimali.

La rivalità tra le due azzurre e le critiche da parte della svizzera hanno aggiunto ulteriore pepe a una stagione già piena di emozioni. Il confronto tra le grandi atlete, non solo italiane, continua a riscaldare l’ambiente, con le dichiarazioni che contribuiscono ad alimentare la passione degli innamorati dello sci.

