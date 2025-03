Sci, un altro trionfo azzurro: e Brignone ha le mani sulla Coppa del Mondo

Sci, Federica Brignone continua la sua stagione straordinaria e conquista il secondo Super G di La Thuile, imponendosi in un duello all’ultimo centesimo con Sofia Goggia. Sul tracciato della “3-Franco Berthod”, la valdostana ha vinto la sua decima gara in questa Coppa del Mondo, confermandosi la protagonista assoluta dell’annata.

🏆 𝐃𝐎𝐏𝐏𝐈𝐄𝐓𝐓𝐀 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀: 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐍𝐎𝐍𝐄, 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐀 𝐆𝐎𝐆𝐆𝐈𝐀 🇮🇹🎿

La Goggia, in testa fino all’ultimo intertempo, ha chiuso al secondo posto con un distacco di appena un centesimo, esattamente come era successo a Garmisch nella discesa. Sul terzo gradino del podio la francese Romane Miradoli, mentre la svizzera Lara Gut-Behrami, diretta rivale di Brignone per la classifica generale, ha chiuso quarta a pari merito con Corinne Suter.

Grazie a questo successo, Brignone allunga ancora in classifica generale e porta il suo vantaggio su Gut-Behrami a 382 punti. Mancano ormai solo quattro gare al termine della stagione, ma considerando che una di queste è uno slalom che nessuna delle due disputerà, la Coppa del Mondo assoluta sembra ormai nelle mani dell’azzurra. Il 22 marzo a Sun Valley potrebbe arrivare l’ufficialità di un trionfo che ha già il sapore della storia.

Dopo il terzo posto di gara-1, Brignone si è imposta grazie alla pulizia di sciata nei tratti più tecnici del tracciato valdostano. Goggia, veloce nei primi settori, ha ceduto nel finale chiudendo a un soffio dalla vittoria. La top 10 ha visto il sesto posto di Elena Curtoni (+0.59), seguita dall’austriaca Ariane Rädler (+0.64), dalla canadese Valerie Grenier (+0.66) e da Kajsa Vickhoff Lie e Joana Hählen, entrambe a +0.67.

In casa Italia, discreta prestazione di Marta Bassino, undicesima a 69 centesimi, mentre Roberta Melesi (21ª) e Laura Pirovano (26ª) hanno raccolto punti importanti. Nicol Delago è caduta, ma fortunatamente si è rialzata senza conseguenze.

Numeri da leggenda: Brignone tra le più grandi di sempre

Il trionfo odierno porta Brignone nella storia dello sci: con 10 vittorie stagionali, entra in un ristretto club di campionesse capaci di raggiungere la doppia cifra in una sola annata, insieme a Mikaela Shiffrin, Vreni Schneider, Lindsey Vonn, Tina Maze, Anja Pärson e Annemarie Moser-Pröll.

Salgono a 37 i successi complessivi in Coppa del Mondo, alla pari con Marlies Schild all’ottavo posto della classifica femminile all-time. Inoltre, con 83 podi in carriera e 14 stagionali, Brignone supera quasi tutti i grandi nomi italiani dello sci: solo Alberto Tomba, con 15 podi in un’annata, ha fatto meglio.

Oltre alla classifica generale, la valdostana guida anche la graduatoria di Super G, è in testa nella Coppa di discesa ed è seconda nel gigante: un dominio assoluto, che potrebbe portarla a vincere ben tre coppe di specialità. Il 22 marzo potrebbe arrivare la consacrazione definitiva di una stagione semplicemente pazzesca.

