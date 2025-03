Sci, azzurre in due sul podio: e Federica Brignone è a un passo dalla Coppa

Sci, nel SuperG di La Thuile Emma Aicher ha trionfato grazie a una prestazione straordinaria che le ha permesso di superare le due italiane Sofia Goggia e Federica Brignone. La tedesca ha chiuso la gara con un tempo di 57.69, con Goggia seconda a soli 6 centesimi di distacco e Brignone terza a 39 centesimi.

#Sci Sofia Goggia e Federica Brignone sul podio nel SuperG a La Thuile. Le azzurre si sono piazzate dietro alla tedesca Aicher. In classifica generale, la Brignone allunga il vantaggio sulla seconda, Lara Gut Behrami. Domani è in programma un altro SuperG.

Emilio Mancuso #GR1 pic.twitter.com/DSKEXsV1pb — Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 13, 2025

Federica Brignone, pur non avendo centrato la vittoria, ha guadagnato punti importanti nella lotta per la Coppa del Mondo generale. Con questo risultato, l’azzurra ha allungato il suo vantaggio nella classifica generale su Lara Gut-Behrami, la sua diretta rivale. La svizzera ha chiuso al quarto posto, con un distacco di 47 centesimi. Brignone ha ora un vantaggio di 332 punti nella corsa al titolo.

Sci, non solo Federica Brignone e Sofia Goggia

Oltre a Brignone e Goggia, anche Marta Bassino ha dato prova di grande solidità, chiudendo la gara al sesto posto con un ritardo di 71 centesimi dalla vincitrice. Con questo risultato, le italiane continuano a mantenere un ruolo da protagoniste nella stagione di Coppa del Mondo.

Domani, sempre sulla pista Berthod di La Thuile, è in programma un altro SuperG, che vedrà nuovamente le atlete sfidarsi prima delle finali di Beaver Creek, negli Stati Uniti. Quattro gare con 400 punti in palio: per Brignone parte il conto alla rovescia per un fantastico successo.

Classifica finale SuperG La Thuile

Emma Aicher (57.69)

Sofia Goggia (+0.06)

Federica Brignone (+0.39)

Lara Gut-Behrami (+0.47)

Lauren Macuga (+0.55)

Marta Bassino (+0.71)

Leggi anche: